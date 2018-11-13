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Александр Лукашенко: «Заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти – это наше основное звено»

13 ноября 2018 14:45
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Новости Беларуси. Кадровые перестановки в местной вертикали власти. Новые руководители теперь в Шумилинском, Октябрьском и Чечерском районных исполкомах и Пинском горисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти – это наше основное звено»-1

Обновился кадровый состав руководства Гомельской и Могилевской областей. Александр Лукашенко отметил, что от работы этого звена во многом зависит развитие страны в целом. Глава государства призвал новых руководителей быть настойчивыми и решительными. А главным критерием оценки своей работы должно стать благосостояние людей. При этом ни один из чиновников не должен быть замешан в коррупционных сделках.

Президент отметил: впереди напряженный период – выборы парламента и Президента. В этой связи к работе исполнительной вертикали власти предъявляются особые требования.

Александр Лукашенко: «Заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти – это наше основное звено»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти – это наше основное звено, от которого зависит развитие страны. Поэтому я вас убедительно прошу, чтобы вы были с характером люди, а не ходили, не смотрели начальникам в рот по принципу «чего изволите?». Вы должны быть активными в принятии решений. И действуйте, не ждите с моря погоды и не ждите, что вам кто-то что-то даст. Рассчитывайте на то, что у вас есть.

Будущий год – год серьезный. У нас начинается политическая вакханалия, которая продлится минимум полтора года. Поэтому смотрите: выборы парламента, выборы Президента потом. Как-то мы решим вместе с вами, как нам проводить эти политические кампании, но они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе. А нам надо в свойственной манере пройти этот этап, не сбросив обороты. Народ нам этого не простит. Ну и вы знаете, что политическая кампания – это экзамен. Поэтому нам придется сдавать один и второй экзамен и отчитываться перед народом.

И последнее. Вы, наверное, от меня это часто слышите, и всем я это говорю и буду говорить: борьба с коррупцией – это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Если у нас огромные бы были богатства, развивающаяся бурно экономика, по 10 % в год – коррупция съедает все. Это ржавчина.

Александр Лукашенко: «Заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти – это наше основное звено»-7

Новые лица также в руководстве двух вузов – Мозырского педагогического университета и Академии авиации, в ряде министерств и предприятий.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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