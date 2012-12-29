Новогодний бал в Минском кадетском училище

Новости Минской области. Праздник с военной выправкой. Новогодний бал провели в Минском областном кадетском училище. На паркет вышли воспитанники училища. Вальс, мазурка, фокстрот. На протяжении нескольких месяцев молодые люди оттачивали все па.

Участие в балу принял губернатор Борис Батура. На праздник руководитель столичных регионов приехал с подарками. Образовательное учреждение получило микроавтобус, а воспитанники – большой праздничный торт. Новогодний бал стал ярким событием в Республиканской благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Зеневич, учащийся ГУО «Минское областное кадетское училище»:

Очень долго и тщательно готовились к этим танцам, разучивали. Я считаю, что каждый офицер должен уметь танцевать, прежде всего, и я думаю, мы сегодня покажем свое мастерство, то, чему нас научили.

Алина Гнедько, учащаяся ГУО «Минское областное кадетское училище»:

Мне нравится этот образ, то, что я присутствую здесь.

Сергей Метельский, директор ГУО «Минское областное кадетское училище»:

Мы стараемся у детей формировать такое отношение: дискотека – это дискотека, но некие элементы классических танцев должны присутствовать. Ребенок, мы так считаем, на выпуске из кадетского училища должен иметь запас минимальный танцев, тот же вальс, он должен танцевать.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Я считаю, что Минская область с полной уверенностью вступает в новый год, и справится с теми задачами, которые перед ней стоят и приумножит то, что сделано уже в 2012 году. Поэтому я хотел пожелать всем жителям нашей родной Минщины хорошего настроения, благополучия, спокойствия и много-много радостных дней в следующем году.