Прямой эфир

Большинство египтян выбрали закон, написанный рукою исламистов

26 декабря 2012 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. В Египте объявили итоги конституционного референдума. Новый основной закон, разработанный исламистами, поддержали около 64 % избирателей. Остальные высказались против.  Таковы данные избиркома.

В ближайшие несколько месяцев в стране должны пройти выборы в новый парламент, с формированием которого завершится строительство госструктур.

Впрочем, с окончанием голосования акции противников исламистской конституции в стране пирамид не стихают. Демонстранты уверены, что документ, основанный на шариатских нормах, ударит по их гражданским правам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Религия # Массовые беспорядки в Египте

Другие новости рубрики

Все новости
Минск и Череповец соединил новый авиарейс. Время в пути – 1,5 часа
24 декабря 2012 15:51

Минск и Череповец соединил новый авиарейс. Время в пути – 1,5 часа

Посол Александр Суриков: Желаю белорусам уверенности в том, что россияне их не подведут
24 декабря 2012 05:19

Посол Александр Суриков: Желаю белорусам уверенности в том, что россияне их не подведут

23 декабря 2012 16:51

Принц Гарри убил командира афганских боевиков?