Большинство египтян выбрали закон, написанный рукою исламистов

Новости Египта. В Египте объявили итоги конституционного референдума. Новый основной закон, разработанный исламистами, поддержали около 64 % избирателей. Остальные высказались против. Таковы данные избиркома.

В ближайшие несколько месяцев в стране должны пройти выборы в новый парламент, с формированием которого завершится строительство госструктур.

Впрочем, с окончанием голосования акции противников исламистской конституции в стране пирамид не стихают. Демонстранты уверены, что документ, основанный на шариатских нормах, ударит по их гражданским правам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.