Прямой эфир

Николай Ладутько встретился со студентами университета культуры и искусств

26 марта 2013 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Творческий подход. Председатель Мингорисполкома сегодня встретился со студентами и преподавателями университета культуры и искусств. Мэр столицы рассказал  о жизни города и ответил на вопросы.

Студенты спрашивали об арендном жилье, подготовке к Чемпионату мира по хоккею, работе в не учебное время. Интересовала их и тема спорта. Мэр рассказал о своих предпочтениях в активном отдыхе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Бондарь, ректор УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»:
Такие встречи очень полезны для студентов, поскольку они позволяют  увидеть, что люди, которые нами управляют, которые определяют жизнь города, жизнь района, то есть той среды обитания, в которой мы все живем. Они тоже простые живые люди, с ними можно поговорить, пообщаться, услышать ответы на вопросы, которые нас волнуют.

# Государственная политика # Мингорисполком # Юрий Бондарь # УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Другие новости рубрики

Все новости
27 марта на бизнес-форуме в Дубае Беларусь презентует свой инвестиционный потенциал
26 марта 2013 17:18

27 марта на бизнес-форуме в Дубае Беларусь презентует свой инвестиционный потенциал

Газораспределительный пункт на солнечной батарее появился в Молодечно
26 марта 2013 15:03

Газораспределительный пункт на солнечной батарее появился в Молодечно

Постоянное представительство Беларуси при ООН отмечает 55-летие
26 марта 2013 10:22

Постоянное представительство Беларуси при ООН отмечает 55-летие