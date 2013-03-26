Николай Ладутько встретился со студентами университета культуры и искусств

Новости Минска. Творческий подход. Председатель Мингорисполкома сегодня встретился со студентами и преподавателями университета культуры и искусств. Мэр столицы рассказал о жизни города и ответил на вопросы.

Студенты спрашивали об арендном жилье, подготовке к Чемпионату мира по хоккею, работе в не учебное время. Интересовала их и тема спорта. Мэр рассказал о своих предпочтениях в активном отдыхе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Бондарь, ректор УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»:

Такие встречи очень полезны для студентов, поскольку они позволяют увидеть, что люди, которые нами управляют, которые определяют жизнь города, жизнь района, то есть той среды обитания, в которой мы все живем. Они тоже простые живые люди, с ними можно поговорить, пообщаться, услышать ответы на вопросы, которые нас волнуют.