Президент Беларуси требует усилить контроль за работой страховых агентов

Новости Беларуси. Усилить контроль за работой страховых агентов требует президент Беларуси. Это Александр Лукашенко озвучил 21 марта на совещании, где шла речь о совершенствовании сферы страховых услуг. В настоящее время подготовлен проект указа, который окончательно урегулирует в стране эту деятельность. Положения документа глава государства обсудил с членами Правительства, контролерами и руководителями страховых организаций.

Страхование охватывает все более широкие слои населения. Но это не только защита от всевозможных рисков, а для экономики источник так называемых «длинных денег». Потенциал в этой сфере огромный. Поэтому сейчас белорусским страховщикам необходим импульс для перехода на качественно новый уровень работы.

Толчком для развития системы станет указ, который определит правила для игроков страхового рынка. Прежде, чем подписать документ, Президент обсуждает его с членами Правительства, контролерами и руководителями страховых организаций. В Беларуси, несмотря на положительную динамику в страховой сфере, вклад страховщиков в экономику незначительный.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В Европе уровень участия страхования в экономике в три раза выше, чем у нас. По сумме взносов на душу населения мы существенно отстаем. Например, если у нас она составляет 80 долларов, то в России – почти 200. Здесь вывод очевиден: потенциал страховой деятельности в нашей стране еще далеко не реализован. Нужны серьезные меры, стимулирующие ее более динамичное развитие.

Страхование должно не только приносить прибыль государству, но и работать четко, без сбоев и прозрачно. Нарушений пока немало. Президент потребовал усилить контроль за страховой деятельностью.

Кроме того, концепция развития системы страхования должна быть в тренде интеграционных процессов. Ведь в рамках Единого экономического пространства в перспективе – создание общего страхового рынка.

Александр Лукашенко:

Как информируют контролирующие, правоохранительные органы, сфера страхования подвержена риску серьезных злоупотреблений. Чего стоит нашумевший в прошлом году случай с Белорусским так называемым народным страховым пенсионным фондом. Частная страховая компания за счет средств успешных государственных предприятий обеспечивала сверхприбыль в миллиарды рублей для своих акционеров. Конечно, после моего вмешательства там навели порядок, но это стало поводом для более критического взгляда на страховой надзор.

Сейчас в Беларуси работают 25 страховых организаций. 8 из них – государственные. Резерв роста Минфин видит в развитии добровольного страхования. Это половина от общего страхового рынка. Люди довольствуются обязательным страхованием, не защищаясь от форс-мажора, в расчете на высокие социальные гарантии государства. Предложения финансового ведомства – повысить привлекательность рынка для инвесторов и даже ввести новые виды страхования.

Владимир Амарин, первый заместитель министра финансов Республики Беларусь:

Ключевыми направлениями усиления влияния и обеспечения экономических интересов государства являются: установление обязанности государственных органов, юридических лиц, контрольным пакетом акций которых владеет государство, заключать договоры страхования жизней только с государственными страховыми организациями; введение требований для страховых организаций, осуществляющих страхование жизней, дополнительно сверх гарантированного дохода, установленного по договору, направлять на увеличение накоплений граждан не менее 50% прибыли от инвестирования страховых резервов.

Либеральной позиции придерживается Белорусский банк развития. Чтобы страховщики боролись за каждый новый полис, должна быть конкуренция.

Сергей Румас, председатель правления открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»:

Часть предложений либерализирует рынок страховых услуг. Естественно, я бы их поддержал. Но часть, наоборот, еще дальше его зарегулирует. Например, отнесение взносов на себестоимость для государственных страховщиков и отнесение за счет прибыли для частных – оно не создает конкуренцию в этом сегменте рынка и тем более оно не способствует тому, чтобы сюда пришли инвестиции и объем взносов на душу населения или в отношении к ВВП как-то рос.

Александр Лукашенко подчеркнул: конкуренция должна быть здоровой. А в приоритете – интересы государства. Нельзя допустить, чтобы только частные компании «снимали сливки» на страховом рынке. Условия должны быть равными.

Александр Лукашенко:

Если это дать в свободное плавание и на конкуренцию, только вот конкуренция и свободное плавание (еще раз говорю: я сторонник этой конкуренции), я не уверен, что деньги, которые будут в прибыли, которые будут накапливаться, что они будут «длинными» и пойдут туда, куда надо нашему государству и нашему народу. Я в этом не уверен. Поэтому вот этот уклон, о котором доложил Амарин, наверное, Харковец это хорошо помнит, в сторону государства, я абсолютно поддерживаю. Абсолютно. Что значит нет конкуренции? 25 организаций. Конкурируйте. Кто мешает?

Обязательное страхование однозначно должно быть в руках государства. Это же мы фактически заставляем организации и народ: отдай вот эту сумму денег, обязательно отдай, но отдай государственным организациям. И это же гарантия для людей, что не украдут, не увезут, пирамиды не создадут и так далее.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

То, что надо развивать добровольное страхование, то его надо развивать. И в первую очередь, наверное, медицинское. И переходить нам к более активной работе с пенсионным страхованием для того, чтобы потом потихоньку уходить от высоких взносов соцстраха. Оно должно так же, как в банках, приближенное регулирование как в банковское системе, то есть должно быть жесткое со стороны регулятора, то есть со стороны Министерства финансов.

Для более эффективной работы Минфин как регулятор страховой сферы попросил дополнительных полномочий в части надзора и оперативного регулирования процессов на рынке страховых услуг. Это повысит надежность белорусских страховщиков.

Александр Лукашенко:

Никаких не должно быть компромиссов, типа того, «вы знаете, это не понравится Мясниковичу. Это уж слишком. Румас, видите, критикует, что мы не современные, не рыночные. А Ермакова тянет вообще неизвестно куда. Давайте какую-то золотую середину». Этого быть не должно. Если мы видим, что это будет лучше для людей и предприятий, которые деньги дают, и для государства, которое будет иметь какую-то сумму длинных денег и мы можем в оборот пустить, в экономику – если все это сходится, вот это мы должны видеть прежде всего. А то, что сложно будет, трудно и прочее – ну, тогда не надо ходить в эту сферу бизнеса. Никаких половинчатых решений быть не должно.

Такая комплексная корректировка страхового законодательства создаст притягательное поле для зарубежного капитала. Ставку здесь делают на сегмент страхования жизни и накопительное страхование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Те меры, которые предложены в отношении и снятия ограничений по уставным фондам и страховым организациям, дочерним организациям, по инвесторам, которые идут, и по увеличению капитализации на уровне российской, позволяют значительно усилить работы и привлечь капитал в первую очередь для развития добровольного страхования.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Указ отточен, на взгляд Комитета государственного контроля. И многие его сегодняшние положения легли туда после наших масштабных проверок, которые проводил Комитета госконтроля в 2010 и 2013 году. И выявил целый ряд проблем, которые мы привнесли для того, чтобы внести изменения в этот указ.

Высказали мнение и сами участники страхового рынка.

Александр Лукашенко:

Вы как люди, которые получат этот документ на руки и будете иметь, работать будете с людьми, заниматься страховыми делами этими всеми – вас этот процесс сам устраивает, исходя из этого указа.

Виктор Моисеенко, генеральный директор страхового предприятия «Стравита»:

В этом указе мне, в общем-то, нравится все, и в первую очередь то, что в этом указе предусмотрены права Минфина более оперативно действовать в части регулирования страхового рынка и в первую очередь страхования жизней.

Александр Лукашенко поручил в ближайшие сроки представить на утверждение окончательно выверенный и согласованный документ. Указ, регламентирующий страховую деятельность, будет подписан в начале апреля.