Независимость Беларуси дороже денег: высказывания Президента разобрали на цитаты

Новости Беларуси. Мы выходим в прямой эфир сразу после окончания телеверсии встречи Александра Лукашенко с представителями средств массовой информации и экспертами. Большой разговор с Президентом – небывалый резонанс в обществе. Экономика и социальная политика, внешние угрозы и партнёрские отношения с дружескими странами.

За более чем 7 часов – это рекордная по продолжительности подобная встреча — звучали откровенные ответы на самые различные вопросы.

В телеверсию вошли самые яркие моменты. Вечер у экранов провели тысячи белорусов, но а идеи озвученные Президентом уже разобрали на цитаты интернет и аналитики.

Разговор в новом формате. Он выходил за рамки традиционного общения с прессой. Предполагал дискуссии. Комментарии оппонентов. Острые вопросы, и, разумеется, самые актуальные темы. Журналисты ждали громких цитат, белорусов волновали свои насущные проблемы, аналитики собрались у экранов, чтобы уловить курсоопределяющие тенденции. В общем, большой интерес к большому разговору. Телеверсия на экранах. Столичный универмаг. Покупателей, как говорится, цепляет за живое. Речь о ценах и зарплатах, пенсиях.

Покупатели:

Безусловно, ценообразование должно сдерживаться государством, всё должно регулироваться, как с одной стороны, так и с другой, чтобы не было перекосов ни в одну, ни в другую сторону, покупательская возможность была адекватна той цене, которая выставляется.

Я согласна полностью с высказываниями нашего Президента. Чем больше мы произведём качественной продукции, тем больше сможем продать. Естественно, больше денег будет направлено на заработную плату.

А это уже гродненская гимназия. Сегодня суббота – тот самый нашумевший шестой учебный день. Об образовании действительно речь зашла.

Так что собравшиеся у экранов педагоги, родители, школьники отнюдь не разочарованы.

После Большого разговора с Президентом становится понятно – изменения в системе образования грядут. Президент о проблемах говорит на примере младшего сына. Школьные программы, нагрузки на детей, учебники. Надо пересмотреть. Оставить только то, что действительно необходимо.

И шестой школьный день – не должен быть в нагрузку.

Анна Дулуб, директор Гродненской городской гимназии:

Я не просто согласна, я голосую двумя руками. Я думаю, что мой коллектив педагогов и родителей тоже голосует двумя руками. Дети действительно очень загружены, программа сложная. Она хоть и даёт возможность подготовиться и быть конкурентоспособными, но ребёнку действительно некогда дыхнуть.

Декрет об иждивенцах – в последнее время среди популярнейших хэштегов у белорусов. Хоть напрямую затронул лишь небольшую часть населения. Зато на слуху. Есть резонанс – есть ответ Президента.

Позиция, обоснованная и с человеческой, и с экономической точки зрения.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Мы зачастую привыкли воспринимать социальные блага как нечто данное, как будто бы оно должно нам быть подарено. Но ведь это тоже не совсем правильный подход. Потому что социальные блага осуществляются, реализуются и удовлетворяются за счёт бюджета.

У нас есть граждане, которые в принципе зачастую имеют доход за территориями Республики Беларусь.

Они не платят с этого дохода налог, но при этом их дети ходят в школу, сады, они же получают медицинскую помощь.

Когда речь идет об экономике, она у Беларуси открытая, не остаются без внимания межгосударственные связи. Прежде всего, с традиционными партнерами.

Отношения с Россией по некоторым позициям, и нефтяным, и продуктовым, сегодня не простые.

Президент категоричен – независимость Беларуси дороже денег. Это партнеры должны понимать. Но и в искренней дружбе двух народов никому не позволит сомневаться.

Разумеется, иностранные СМИ, они тоже внимательно следили за большим разговором в Беларуси, тезисы Александра Лукашенко разобрали на цитаты.

Вопросы, кстати, задавали не только журналисты. Эксперты, депутаты.

У тех белорусов, которые не присутствовали в зале, тоже был шанс спросить то, что действительно интересует.

Студент брестского ВУЗа, сегодня свой ответ получил.

Александр Макарчук, студент Брестского государственного технического университета:

Мой вопрос в том, куда уходят деньги – налог на дороги, так как я сам водитель. Президент ответил, что часть этих денег идет на вторую кольцевую. Но хотелось бы, чтобы больше затрагивали регионы.

Телеверсию «Большого разговора» включили в профсоюзном санатории. Безвизовый взъезд для иностранцев, медицина, белорусский туризм. Россияне отдыхают с белорусами. Вместе они и смотрели большой разговор с нашим Президентом.

Отдыхающие:

Я думаю, что здравый смысл победит в этом. И всё ровно мы едины. Россиян отдыхает много и здесь, и где был. Везде. Довольны все.

Наша родина доступна всем. Просто не все знают, что она такая красивая.

Большой разговор превосходит ожидания – ставит рекорд. Более семи часов общения.

Опрос:

Согласен, что зарплата должна быть ну как минимум 500 долларов. В принципе есть все задатки для того, чтобы перерасти этот уровень в дальнейшем.

Вполне согласна с выступлением Президента. Нужно развивать связи с различными государствами, укреплять и расширять. Потому что в одиночестве ни одна страна не выживет.

Что мне понравилось, что он сказал, почему мы должны платить за тех людей, которые не работают.

Результатом большого разговора, впрочем, можно считать не только полученные ответы. Бизнесмены, эксперты, чиновники, в диалоге с Президентам делились мнениями – предложениями.

Они тоже, без сомнения, были услышаны главой государства.

Некоторые из, них, кстати, окажутся в повестке дня предстоящих совещаний, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.