Недостатки АПК и пути решения этих проблем искали 11 апреля на уровне правительства и местной власти

Новости Беларуси. Хронические недостатки агропромышленного комплекса страны и пути решения этих проблем искали на уровне правительства и местной власти. Так, в Могилевской области семинар по реализации поручений главы государства провел председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Посев ранних яровых в сельхозпредприятии «Гигант» Бобруйского района — в режиме нон-стоп. Чтобы завершить кампанию, говорит главный агроном Владимир Залужный, нужно в кратчайшие сроки. Пока погода позволяет. Параллельно с яровыми сеют картофель. Это хозяйство — одно их самых крупных не только в области, но и в республике.

Ирина Недобоева, СТВ:

Таких картофелехранилищ, как в «Гиганте», в стране всего три. Здесь применяются самые передовые технологии по хранению второго белорусского хлеба. 100-процентной сохранности продукта удается достичь благодаря новейшей системе климатконтроля, которая постоянно поддерживает оптимальную температуру и влажность.

В «Гиганте» привыкли работать, что называется, на совесть. Здесь хотят и умеют трудиться, имея при этом полную отдачу.

Владимир Залужный, главный агроном СПК «Гигант»:

Каждая технология отработана. Будь то картофель, будь то зерновые. Все согласно регламенту. Стараемся выполнить в сроки и качественно.

Такой ответственностью и дисциплиной похвастаться может далеко не каждое хозяйство. И это при том, отметил Михаил Мясникович, что для эффективной работы аграриев созданы все условия. Годами отлаженная система работы на земле, государственная поддержка, техника и всевозможные регламенты производства и переработки продукции. И всё же не редки случаи невыполнения указов главы государства. А это — существенные потери выручки, сопоставимые иногда с суммами господдержки.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Если мы говорим о некой новой экономической политике работы на селе, то в первую очередь я бы рекомендовал еще раз почитать Указ №347 президента, где четко сказано: вот это обязательство, которое берет на себя, вот это то, что должны сделать товаропроизводители.

Неполную отдачу от госфинансирования аграрного сектора признал и министр сельского хозяйства и продовольствия. Новые мощности, построенные за кредитные ресурсы, далеко не всегда приносят ожидаемые результаты.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Ставится задача обеспечить мобилизацию дешевых резервов в нашу экономику, чтобы обеспечить созданные мощности. Чтобы иметь дешевое сельхозсырье и иметь высокую выручку.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:

Нежелание отдельных руководителей грамотно выстроить производственный процесс, правильно выстроить те задачи и посылы, чтобы было максимально развязана инициатива подчиненных им людей и, конечно, мотивация людей в конечных результатах своего труда. Если в комплексе эти вопросы будут решены, то мы будем иметь другой результат.

Вопрос устойчивой работы агропромышленного комплекса очень важен и всегда будет оставаться приоритетным в экономике страны. В скором времени его рассмотрят и на совещании у главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.