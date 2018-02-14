Какие направления развития Союзного государства предложили развивать на 2018-2022 годы

Новости Беларуси. Равные права для граждан Беларуси и России – приоритетное направление развития Союзного государства на ближайшие три года. Проблемные вопросы интеграции обсудили в Гомеле парламентарии и руководители приграничных регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

В частности, необходимо убирать барьеры во взаимной торговле, унифицировать подходы в оказании медицинской помощи и образовании.