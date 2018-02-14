Какие направления развития Союзного государства предложили развивать на 2018-2022 годы
Новости Беларуси. Равные права для граждан Беларуси и России – приоритетное направление развития Союзного государства на ближайшие три года. Проблемные вопросы интеграции обсудили в Гомеле парламентарии и руководители приграничных регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, необходимо убирать барьеры во взаимной торговле, унифицировать подходы в оказании медицинской помощи и образовании.
Алла Бодак, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы предложили проект приоритетных направлений развития Союзного государства на 2018-2022 годы, который будет приниматься на высшем государственном совете. В качестве первоочередных мер – выделить вопросы законодательства, унификации и гармонизации, вопросы обеспечения равных прав граждан Беларуси и России, субъектов хозяйствования.
Возможные пути сближения и унификации законодательной базы Беларуси и России парламентарии планируют представить на Форуме регионов, который пройдет в сентябре 2018 в Могилеве. Тогда же должно состояться и первое заседание Молодежной палаты Союзного государства. К форуму планируется приурочить и открытие Белорусско-Российского университета.