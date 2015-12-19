Назначение членов Правительства Беларуси: какой команде профессионалов доверено решать задачи 2016 года

Государственный бюджет и правительство неразрывно связаны и на этой неделе волей судеб утверждены. Госбюджет принят обеими палатами Парламента и отправлен на подпись главе государства, а состав кабинета министров своей подписью президент уже узаконил. Формально это новое Правительство, назначенное после выборов, а по сути – прежнее – состав почти не изменился, лишь один портфель перешел к новому министру.

Таково решение президента и, отчасти, Парламента, поскольку Палата представителей вчера согласилась с кандидатурой руководителя Совета министров. Андрей Кобяков получил в овальном зале поздравительный букет и 102 голоса «за» из 106 возможных. Несомненно, при голосовании «большинство» стимулирует лучше, чем «единогласно». С подробностями – Анастасия Иванникова.

В отставку Совет министров ушел после президентских выборов. Это предусмотрено Конституцией. Глава государства не раз подчеркивал: действующему Правительству доверяет. Тем более работоспособную команду президент сформировал еще в декабре 2014 года.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Для того, чтобы люди видели, если этого президента избирают, кто будет работать в Правительстве. Но тем не менее мы тогда договорились: пройдет какое-то время и будет возможность и нам посмотреть на работу нового состава. И людям определиться, которые поработают в Правительстве. Может, им не понравится, может, они поймут, что не туда попали, и так далее.

16 декабря президент подписал указ о назначении членов Правительства. Работу продолжит действующий премьер. Но его кандидатуру предстояло еще утвердить Парламенту. Правая рука – первый вице-премьер. На этом посту по-прежнему Василий Матюшевский. Кандидат экономических наук не один год проработал в финансовом секторе страны. Был председателем правления банка.

Наталья Кочанова, первая в истории суверенной Беларуси женщина-вице-премьер, по-прежнему курировать будет вопросы социальные. Кстати, не один год была председателем Новополоцкого исполкома, поэтому не понаслышке знакома с тем, чем живет город.

Опытный сельскохозяйственник, в прошлом министр сельского хозяйства и продовольствия, Михаил Русый отвечать будет за АПК. Сельхозорганизации посещает лично, а в горячую пору уборочной выезжает на поля.

В сфере ЖКХ не один год проработал Анатолий Калинин. Курирует транспортные вопросы, жилищные, сферу строительства и архитектуры. Прошел путь от инженера-технолога до директора Барановичского водоканала. Был помощником Президента по Минску.

Вице-премьером остался и Владимир Семашко. Кстати, в Совмине он уже 12 лет. В начале 2000-х был министром энергетики, долгое время – первым вице-премьером.

А вот министерский корпус практически не изменился. Разве что в Министерстве торговли новый руководитель – Владимир Колтович.

А 18 декабря согласие на назначение премьер-министра давали в Парламенте. Свою карьеру Андрей Кобяков начинал с мастера на заводе. Позже работал председателем Комитета госконтроля, вице-премьером, главой Администрации Президента, был послом в России. Карьера насыщенная. Об этом парламентарии знают. Вот и от депутатов лишь пара вопросов. Даже сам Андрей Кобяков заметит: не успел допить чай. А чуть позже журналистам рассказывать будет об экономическом курсе.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы должны активно заниматься поиском новых рынков сбыта, не забывая про традиционные рынки. Мы должны очень активно, не ритуально, как это часто говорят, ради отчета, а реально заниматься снижением затрат при производстве продукции.

Этой команде профессионалов и предстоит решать сложные задачи 2016 года.