«Наверстаем потерянное время». Минск и город-побратим Лодзь заключили новые договоры

Новости Беларуси. Минск и польский Лодзь будут развивать совместные проекты в разных сферах. Об этом шла речь на встрече председателя Мингорисполкома Андрея Шорца с вице-мэром этого города Кшиштофом Пентковским.

Стороны договорились о создании рабочих групп, в которые войдут эксперты в экономике, политике, культуре.

Они и будут работать над совместными проектами. Один из первых – размещение в Минске бесплатных туристических билбордов. В свою очередь вице-мэр польского города пригласил столичные театры на «Фестиваль четырех культур», который проходит в Польше.