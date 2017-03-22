«Наверстаем потерянное время». Минск и город-побратим Лодзь заключили новые договоры

Новости Беларуси. Минск и польский Лодзь будут развивать совместные проекты в разных сферах. Об этом шла речь на встрече председателя Мингорисполкома Андрея Шорца с вице-мэром этого города Кшиштофом Пентковским.
Стороны договорились о создании рабочих групп, в которые войдут эксперты в экономике, политике, культуре.
Они и будут работать над совместными проектами. Один из первых – размещение в Минске бесплатных туристических билбордов. В свою очередь вице-мэр польского города пригласил столичные театры на «Фестиваль четырех культур», который проходит в Польше.
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Наметили сотрудничество по всем сферам, от туризма, культурной, социальной сфер до экономики. Здесь побывала делегация деловых кругов, они посетили «Минский городской технопарк», «Белкоммунмаш».
И я уверен, что отношения начнут развиваться более серьезными шагами, чем это было раньше.
Кшиштоф Пентковский, вице-мэр Лодзи:
Надеемся, что за пять лет мы наверстаем то потерянное время. И те проекты, которые мы сегодня наметили во время встречи, подписали протокол, будем реализовывать дальше с пользой для польских и белорусских граждан.
Минск и Лодзь – города-побратимы уже 25 лет.
Однако сотрудничество не развивалось так активно, как хотелось бы. Встреча градоначальников должна придать новый импульс сотрудничеству городов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.