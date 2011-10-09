Качиньский набрал команду «Ангелов Качиньского» и намекнул на контакты Ангелы Меркель с восточногерманскими спецслужбами

Формально борьба на очередных парламентских выборах в Польше ведется за кресла в Сейме. На кону 460 мест в Нижней палате и одна сотня в Сенате. Однако в прицеле у главных участников избирательной гонки – кабинеты в канцелярии премьер-министра.

По законам страны, состав правительства, в том числе и его руководителя, выбирает партия, которая одержала победу на парламентских выборах. Поэтому итогом этой избирательной кампании будет не состав Сейма, а имя того, кто станет вторым лицом в Польше. И кандидатов на эту должность всего два – нынешний премьер-министр Дональд Туск и экс-глава правительства Польши Ярослав Качиньский.

По опросам, «Гражданская платформа» во главе с Туском может получить большинство голосов. Правящую партию в основном поддерживает средний класс. Ведь именно благодаря нынешнему правительству Польша достаточно легко преодолела экономический кризис. Дональд Туск на этих выборах обещает снизить налоги – правда, лишь через три года. И повысить зарплаты в госсекторе. «Гражданская платформа», победившая четыре года назад, в этот раз для предвыборного лозунга выбрала фразу «Мы сделаем лучше». Все-таки в экономике остались проблемы. Из-за мягкой финансовой политики госдолг уже превысил половину ВВП. Это самый высокий уровень за последние 20 лет. Есть и другие сложности. Показательна история этого французского бизнесмена. Мишель Марбо в самом начале 90-х купил в польской провинции макаронную фабрику. Вложил в нее 50 миллионов долларов. А потом стал жертвой рейдерской атаки.

Мишель Марбо, бизнесмен:

В Польше есть проблемы с соблюдением законов. Судебная система коррумпирована, и она, можно сказать, находится в руках у банков. Причем, это все иностранные банки. Они приходят сюда и просто поглощают предприятия, которые располагаются в центральных районах городов. Они выгоняют на улицу рабочих, а на освободившихся землях строят офисы. Именно это произошло с нами.

Мишель Марбо каждый день приходит к канцелярии премьер-министра. Надеется, что Туск его заметит и как-то повлияет на судьбу фабрики. Хотя с каждым днем веры в это все меньше.

Мишель Марбо, бизнесмен:

Я никогда не слышал негативных откликов от инвесторов, которые открыли в Беларуси бизнес, никогда. Наоборот, люди серьёзно работают у вас. И это хороший знак для других ин6остранных предпринимателей.

Главный оппонент Туска – Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе президента Польши. В самом начале предвыборной кампании лидер партии «Закон и справедливость» активно использовал все, что связано со Смоленской трагедией. Но потом разнообразил риторику. Выпустил книгу под названием «Польша нашей мечты», в которой, в частности, обвинил Берлин в имперских амбициях. Кроме того, Качиньский намекнул на прошлые контакты Ангелы Меркель с восточногерманскими спецслужбами.

Мацей Вишневский, редактор польского еженедельника:

Это действительно пиар-прием, который на самом деле ничего не дал. В последнее время Качиньский напомнил себя таким, какой он есть. Был запущен и документальный 20-минутный фильм «Лидер» — даже не документальный: там просто Смоленск и то, что Качиньский – единственный человек, который может спасти Польшу.

За кресла в нижней палате парламента Польши борются 7035 человек. Таким образом, на каждое место в Сейме примерно по пятнадцать претендентов. Однако голосование идет за партийные списки. И все это многообразие сводится к противостоянию двух основных сил – партий «Гражданская платформа» и «Закон и справедливость».

Мацей Вишневский, редактор польского еженедельника:

Матч между этими двумя партиями не устраивает таких людей, как я, которым хочется, чтобы была ещё какая-нибудь третья реальная сила. Сейчас на политической арене царят только две эти партии, наша политическая сцена как будто забетонирована. Многих, например, не устраивает ни одна, ни одна, но они будут голосовать за «Гражданскую платформу» — не за Туска, а против Качиньского.

Конечно, эта предвыборная кампания не обошлась без креатива со стороны некоторых кандидатов. Вот, например, депутат городского парламента Щецина Енджей Вияс напевает свою программу – причем делает это в стиле хэви-металл. В интернете этот роли посмотрели более 400 тысяч человек. А вот обращение еще одного кандидата – 23-летней Катаржины Ленарт – привлекло внимание более полу миллиона пользователей глобальной паутины.

Креатив штаба Туска свелся к организации поездок лидера партии по регионам страны на специальном автобусе. Пресса это транспортное средства окрестила «ТускоБусом». В свою очередь, Ярослав Качиньский в кандидаты от «Закона и справедливости» записал группу симпатичных девушек. Пресса теперь называет их не иначе как «Ангелами Качиньского». А, к примеру, лидер партии «Польша важнее всего» Павел Коваль репетировал приезд в Сейм на коне. В седло не сел, правда, но подкову на удачу оставил себе. И на месте озвучил свою программу.

Павел Коваль, лидер партии «Польша важнее всего»:

Дело не только в том, что очень много поляков уехали из Польши — почти 2 миллиона в последние годы. Самое важное то, что в Польше в принципе нет поддержки для семей.

Януш Корвин-Микке, лидер партии «Новые правые», тоже готовился к громкой предвыборной агитации. Однако баллотироваться в сейм он не сможет. Причина – странная нерасторопность местного Центризбиркома, который якобы не успел в срок проверить подписи избирателей.

Януш Корвин-Микке, лидер партии «Новые правые»:

Мы обратились в Верховный суд. Там нам сказали, что это не их компетенция. Но ведь в нашей Конституции записано, что все действия администрации подлежат судебному контролю. Так что теперь и не знаем, к кому обратиться. Мы будем баллотироваться только в половине страны. Нас не пустили в другую половину. После выборов мы наверняка подадим жалобу о признании выборов недействительными. Правда, мало шансов, что ее примут.

Еще одна партия – «Самооборона» – также на выборы идет ослабленным составом. Ее лидер – Анджей Леппер – был найден в штаб-квартире объединения на следующий день после оглашения даты голосования.

Богдан Соха, член президиума партии «Самооборона»:

Трагическая смерть Анджея Леппера повергла всех нас в шок. Из-за этого мы смогли приступить к сбору подписей на территории Польши слишком поздно, соответственно, и начало предвыборной агитации тоже начали не в лучшее время. Поэтому нам сложно конкурировать с большими партиями. Мы зарегистрированы только в девяти округах, а голоса будут подсчитаны на территории всей Польши. Получается, нам чтобы перейти пятипроцентный порог нужно собрать не менее 30% голосов в своих округах. И в нынешней ситуации это очень трудно для нас.

Социологи прогнозируют, что примерно половина избирателей собирается принять участие в голосовании. Предвыборные обещания у разных партий красивые, однако, главное, что волнует поляков – это состояние экономики. Молодежь беспокоит высокий уровень безработицы среди начинающих специалистов. А люди постарше обращают внимание на доступность медицинской помощи. Более трети поляков из финансовых соображений вынуждены откладывать, а то и отказываться от посещения врачей.

Если ни одна из партий не одержит уверенной победы, то, чтобы сформировать состав правительства, придется договариваться. А все ведет именно к тому, что разрыв между первым и вторым местом будет минимальным. Уже сейчас Дональд Туск и Ярослав Качиньский присматриваются к тем, с кем можно было бы создать коалиции. Неожиданно высокие рейтинги оказались у «Движения Паликота», лидер которого обещает разрешить однополые браки и легализовать легкие наркотики. Так что можно ожидать, что после парламентских выборов Польше политическое противостояние между двумя основными партиями усилится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».