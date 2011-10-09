В Польше проходят парламентские выборы

В ходе кампании будут избраны 460 депутатов Сейма и 100 членов Сената. За кресла в нижней палате парламента борются более 7 тысяч человек. Таким образом, на каждое место в Сейме – примерно по 15 претендентов.

Партия, которая сумеет заручиться поддержкой большинства избирателей, получит право на формирование правительства.

Избирательные участки открылись в 7 утра. Досрочного голосования здесь не предусмотрено, поэтому более 30 миллионов поляков должны сделать свой выбор именно сегодня.

Уже с утра произошло несколько не очень приятных инцидентов. По данным наблюдателей, два избирательных участка в Люблине приостановили свою работу из-за сообщения о минировании. Позднее один из них было решено закрыть.

По данным на 9-00 часов, в голосовании приняло участие меньше 3% процентов избирателей. Судя по предварительным опросам, победить может правящая партия «Гражданская платформа». Если так и случится, то ее лидер – нынешний премьер-министр Дональд Туск – будет претендовать на второй срок. Однако эксперты предупреждают, что вторая по популярности партия – «Закон и справедливость» – имеет шансы вырваться вперед, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».