Парламентские выборы в Польше: Туск против Качиньского

Польские политики, чтобы завоевать симпатии избирателей, как говорится, пустились во все тяжкие. Один кандидат, к примеру, свою программу напел, причем сделал это в стиле heavy metal и клип разместил в интернете. Другой пообещал разрешить в Польше однополые браки и даже легализовать марихуану.

Но это всё «политические шоумены». Реальное же противостояние идёт между двумя главными политическими силами: партией «Гражданская платформа» и партией «Закон и справедливость».

Первую возглавляет нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск. Для встречи с избирателями он снарядил специальный автобус, который тут же прозвали «тускобусом», и колесил по всей стране. Если правящая партия одежит победу, то Дональд Туск станет первым, начиная с 1989 года премьером Польши, который будет управлять правительством два срока подряд.

Его главный оппонент – Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего в авиакатастрофе Президента Польши. В первое время он «давил на жалость» и всё время вспоминал Смоленскую трагедию. Но с приближением даты выборов Качиньский разошёлся и даже позволил себе обвинить германию в желании захватить западные земли Польши.

Социологи пока предрекают победу правящей партии Туска.

Автор видео в стиле heavy metal — депутат одного из местных парламентов Польши. Предвыборный ролик, который называется «Конкретное сообщение» посмотрели уже более 300 тысяч человек.

Ещё один предвыборный креатив по-польски — плакат с отрубленной головой кандидата на попадание в Сейм. Лидер партии «Новое право» не сможет баллотироваться из-за странной нерасторопности местного ЦИКа, который якобы не успел в срок проверить подписи избирателей.

Януш Корвин-Микке, лидер партии «Новые правые»:

Мы обратились в Верховный суд. Там нам сказали, что это не их компетенция. Но ведь в нашей Конституции записано, что все действия администрации подлежат судебному контролю. Так что теперь и не знаем, к кому обратиться.

Януш Корвин-Микке — чемпион Польши по бриджу, однако, для него оказалось невозможным обыграть в этой игре власть, у которой был туз в рукаве. При этом можно заметить странную закономерность: с политической сцены Польши один за другим вынуждены уйти те, кто симпатизирует Беларуси.

Януш Корвин-Микке, лидер партии «Новые правые»:

С точки зрения польских национальных интересов, Беларусь должна быть независимой. Поэтому мы ставить под сомнение власть Лукашенко. Это абсолютный нонсенс, так как для меня, к примеру, именно Александр Лукашенко является гарантом независимости Беларуси. И его следует поддерживать, а не постоянно ставить палки в колёса.

Именно в разгар предвыборной кампании польские власти решили перенести белорусский культурный центр в Варшаву. Три года он работал в Белостоке без всяких нареканий, когда МИД Польши решил, что подобные заведения должны располагаться исключительно в столице. Несмотря на то, что большинство этнических белорусов проживают не в Варшаве, а именно в Подлясском воеводстве.

Ян Сычевский, председатель белорусского общественно-культурного общества в Польше:

И контактировать будет тяжелее, и доступ к финансовым средствам. И непосредственно влияние работников культурного центра в Варшаве будет меньше. Мы убеждены, что будет хуже.

Белорусские дипломаты не стали поднимать скандал. Быстро нашли подходящее помещение в Варшаве и переехали. Сейчас обустраиваются на новом месте.

Денис Величко, заместитель директора Белорусского культурного центра при посольстве Республики Беларусь в Польше:

Не мы инициировали этот переезд, он был инициирован польской стороной. Мы пытались говорить о том, что там живут наши соотечественники.

Эта избирательная кампания может вбить клин и в отношении Польши с Германией. Ярослав Качиньский издал свою книгу, в которой обвинил берлин в имперских амбициях. Кроме того, лидер «Закона и справедливости» намекнул на прошлые контакты Меркель с восточногерманскими спецслужбами и на то. Что она пришла к власти не совсем демократическим путём. В своих публичных выступлениях перед выборами Качиньский также пытается играть на чувствах евроскептиков.

Ярослав Качиньский, лидер партии «Закон и справедливость»:

Еврокомиссия хочет предложить изменения, которые вызывают у нас беспокойство. Согласно этим планам, будет приостановлено выделение средств странам, нарушающим бюджетную дисциплину.

Для повышения своего рейтинга Качиньский попытался выжать максимум из гибели своего брата под Смоленском. Когда тема себя исчерпала, политтехнологи решили омолодить облик партии: кандидатами от «Закона и справедливости» выдвинули группу симпатичных девушек. Пресса теперь из называет не иначе, как «Ангелами Качиньского».

Мацей Вишневский, редактор еженедельника «Nie»:

Это действительно пиар-прием, который на самом деле ничего не дал. В последнее время Качиньский напомнил себя таким, какой он есть. Был запущен и документальный 20-минутный фильм «Лидер» — даже не документальный: там просто Смоленск и то, что Качиньский – единственный человек который может спасти Польшу.

Оппонент Качиньского Дональд Туск — лидер правящей партии «Гражданская платформа» и глава правительства — играл на том, что именно благодаря его умелому управлению Польша смогла преодолеть кризис без сильных потерь. Пока Дональд туск со своей агитбрагидой разъезжает по стране на автобусе, к канцелярии премьер-министра в Варшаве, как на работу, приходит француз Мишель Марбо. Он один из первых иностранных бизнесменов, кто решился на заре 90-х инвестировать в Польшу: купил здесь макаронную фабрику, вложил в неё 50 миллионов долларов, а потом стал жертвой рейдерской атаки.

Мишель Марбо, бизнесмен:

В Польше есть проблемы с соблюдением законов. Судебная система коррумпирована, и она, можно сказать, находится в руках у банков. Причем, это все иностранные банки. Они приходят сюда и просто поглощают предприятия, которые располагаются в центральных районах городов. Они выгоняют на улицу рабочих, а на освободившихся землях строят офисы. Именно это произошло с нами.

Мишель Марбо говорит, что если не добьётся правды, то будет вынужден перенести производство в другую страну. Среди вариантов в том числе и Беларусь.

Мишель Марбо, бизнесмен:

Я никогда не слышал негативных откликов от инвесторов, которые открыли в Беларуси бизнес, никогда Наоборот, люди серьёзно работают у вас. И это хороший знак для других ин6остранных предпринимателей.

Согласно социологическим исследованиям, примерно половина избирателей собираются принять участие в голосовании. В опросах пока лидирует правящая партия Туска. Однако, среди тех, кто вывел это объединение в лидеры на прошлых выборах, много молодых людей, которые из-за экономических разочарований собираются проигнорировать избирательные участки. Варшавский юрист Магдалена Кашинская — одна из таких скептиков.

Магдалена Кашинская, юрист:

В первый раз в своей жизни я не собираюсь принимать участия в голосовании. И если честно, я просто потеряла всякий интерес к политике.

По статистике, в Польше среди молодых людей превышает 20%. Неудивительно, что многие из молодых людей уезжают в соседние страны. Людей постарше беспокоят проблемы доступности здравоохранения — более трети поляков из финансовых соображений вынуждены откладывать посещение врачей. Поэтому всё меньше веры в красивые предвыборные обещания.

Чем ближе выборы, тем меньше становился разрыва между «Гражданской платформой» и «Законом и справедливостью». Судя по всему, разница между первым и вторым местом будет минимальной. А это значит, что Польшу ждёт продолжение дуэли между Туском и Качиньским. На кону же будет должность премьер-министра.