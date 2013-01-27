Народ о войне в Афганистане: Нам такая демократия не нужна

Новости Афганистана. Каждый раз, связываясь с родными, больше всего он боится услышать о самом страшном... Жене и детям в Афганистан Зухур звонит по несколько раз в день. Даже за пару часов до вылета — нужно обязательно еще раз услышать, что с самыми близкими ничего не случилось.

Абдул Зухур Размжо, заместитель председателя партии афганского национального единства «Пайванд-Е-Милли»:

Война на каждом шагу сопровождается страхом и неуверенностью в завтрашнем дне, никто не знает, что будет на следующем шагу - я погибну или останусь жив.

Он знает, о чем говорит. После значимой должности — зампреда парламента Афганистана - талибанский плен, ожидание расстрела — такая линия жизни перечеркивает лишние эмоции. Затем вынужденная эмиграция, попытка обустроиться в России, и попытка успешная — хоть на время забыть об ужасах войны, находясь в Беларуси, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Абдул Зухур Размжо:

В некоторых районах Кабула гуляют по вечерам, но, в основном, люди по вечерам мало выходят из домов — боятся. В основном, сидят дома. Опасность и днем есть, откуда когда нападение никто не знает. Война есть война, у нас идет настоящая война.

В середине нулевых он возвращается в Афганистан. Для того, чтобы начать не многое — фактически все — с нуля. Вот только в реалиях американского военного присутствия он признает: история, при видимым параллелях, повторяется далеко не всегда.

Абдул Зухур Размжо:

Дело в том, что коррупция очень сильно развивалась. Наш президент, Хамид Карзай, говорит, что американцы виноваты. Потому что они пришли. Когда были советские войска, такой коррупции не было, сейчас деньги с одного счета приходят, с другого выходят из Афганистана — эти деньги же не вкладывают в Афганистан.

Он и его партия тоже ратуют за перемены. Правда, совсем другие, нежели те, которые так любят показывать в новостях западных каналов. Зухур уверен: для развития его страны нужны не косметические изменения в области политики, а капитальные — как минимум в сферах производства и строительства.

Абдул Зухур Размжо:

У нас экономическое развитие, так называемое, народ не чувствует. В промышленности ничего не сделано, в аграрном секторе, в развитии энергосистемы Афганистана, оросительной системы основательной работы не проводится. А вот частные компании по производству каких-то таблеток, мешочков - мелкобуржуазные дела есть, а так устойчивого развития в Афганистане нет и не видится.

Мнение Зухура разделяет и его друг Обайдулла Лангар. В свое время он тоже покинул Родину и уже с начала девяностых живет в Беларуси. Но ситуация в Афганистане для него — по-прежнему не просто безликий блок международных сводок, а трагедия. Личная.

Обайдулла Лангар, заместитель председателя международной организации «Афганская община» в Беларуси:

Сейчас я ездил, чувство, что весь Кабул наполнен порохом, осталось только спички зажигать. Народ взволнован, люди боятся - дико так. Хотя Запад считается цивилизацией, они не смотрят, что у нас люди погибают, что дороги разбиты. Я 20 лет живу в Беларуси, когда приезжаю в Афганистан — дикость! Народ говорит: нам такая демократия не нужна.

Именно в непродуманной политике американской и шире западной военной администрации Зухур видит причину возвращения влияния талибов в Афганистане. Ведь каждая новая операция, жертвами которой пусть, порой, и случайно становятся женщины и дети, каждая новая акция американцев, в которой вместе и часто вместо боевиков гибнут мирные афганцы, делает сильнее вооруженных экстремистов и радикалов. Заявляющих, что ведут войну против иностранцев и иноверцев. Но, в условиях намеченного вывода иностранных войск, уже открыто рвут страну изнутри.

Абдул Зухур Размжо:

13 лет этих у нас развивались межэтнические разногласия. Виляние событий в Афганистане очень сильно повлияло на вест мир. Вот теперь события в Афганистане решают судьбу всего человечества. Если там победит демократия и прогресс - одно дело, если наоборот - реакция и другие силы, то вообще будет другая обстановка не только в Афганистане, не только в средней Азии и странах бывшего союза, а по всему миру будет совсем другая обстановка.

Понимая всю сложность и неоднозначность ситуации в Афганистане, Зухур все же надеется, что современная история напишет для его страны лучший сценарий. И он наверняка знает, какие эпизоды должны обязательно в него войти.

Абдул Зухур Размжо:

Самое главное, чтобы человек работал развивался и чтобы страна развивалась — в Беларуси это есть, народ трудится.

Через несколько часов у него самолет. Минск-Москва, пересадка и рейс до Кабула. Зухур признается: в Беларуси еще остаются дела, но там, в Афганистане, семья. Очень просят вернуться пораньше. К постоянным перелетам он уже привык, как и к тому, что в Кабул точно не заберешь.