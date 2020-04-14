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Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС

14 апреля 2020 07:37
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующие законы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС-1

Депутаты ратифицировали эти документы на открытии весенней сессии еще в начале апреля. Но это не значит, что визы сразу подешевеют. Теперь нужно, чтобы эти соглашения утвердил Европарламент, после чего Совет ЕС сможет официально завершить их ратификацию.

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Напомним, документы предусматривают, что стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро, а получить многократные визы станет проще. Кроме того, для некоторых категорий граждан предусмотрена бесплатная выдача визы. Если все и дальше пойдет по плану, визовое соглашение может вступить в силу в июне 2020 года.

Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС-4

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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