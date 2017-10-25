Какие законопроекты рассмотрели белорусские депутаты на заседании 25 октября?
Новости Беларуси. 25 октября стали известны подробности расследования резонансного дела о гибели рядового Александра Коржича в войсковой части в Печах. Как показало следствие, на теле погибшего не обнаружено ни одного повреждения, кроме характерного для удушения следа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В единое производство объединены 13 уголовных дел, которыми занимаются до 20 следователей.
Кроме того, Следственный комитет проанализирует все отказные материалы о гибели военнослужащих в Беларуси за последние 6 лет. Об этом заявил глава ведомства Иван Носкевич накануне сессии Палаты представителей. 25 октября депутаты ратифицировали документ, который объединяет интересы 5 государств – договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.
Это голосование, по сути, замкнуло круг Таможенного союза. Депутаты ратифицировали ключевой экономический документ ЕАЭС. По-новому таможня начнет давать добро уже с 1 января следующего года. Сейчас во всех странах «пятерки» идет процесс ратификации. Работа над общим таможенным сводом шла непросто. Три года, более полутора тысяч поправок. В самом документе почти полсотни статей, которые призваны снять торговые барьеры между странами. Одно из главных новшеств – возможность оформления электронных деклараций. Только эта мера ускорит прохождение границы в несколько раз.
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
С начала года мы оформили в процедуре автоматического оформления порядка 135 тысяч деклараций. Это чувствительная цифра. Если ее поделить на количество должностных лиц для оформления этих деклараций, то нам понадобилось бы 3900 человеко-смен, чтобы оформить эти объемы.
Инициативы по либерализации и заявления по резонансным судебным делам. Следственный комитет представил конвенцию о правой помощи по гражданским и уголовным делам. За строгой формулировкой – реальная совместная работа следователей Беларуси и России. Теперь обмениваться информацией с коллегами станет вдвое проще и быстрее. Вообще, представители силовых ведомств сегодня стали главными ньюсмейкерами. Говорили о событиях, за которыми следит вся страна. Глава Следственного комитета Иван Носкевич поделился актуальными новостями по резонансному делу о смерти солдата в учебном центре.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Мы получили заключение судебно-медицинской экспертизы, в соответствии с которым на теле погибшего Коржича не имеется ни одного телесного повреждения за исключением странгуляционной борозды. В настоящий момент в рамках расследования возбуждено и соединено в одно производство 13 уголовных дел.
В первом чтении, парламент принял изменения в закон «О массовых мероприятиях». Теперь, что бы организовать масштабное действо и собрать митинг в разрешенных местах нужно просто заявить о своем желании. Разрешение властей не требуется. Такой принцип, безусловно, облегчает работу организаторов. И еще, отвечая на вопросы журналистов, от громких тем не прятался и министр внутренних дел. Возвращаясь к разговору об армии, Игорь Шуневич отметил: порядок в казармах зависит не только от старших, но и от младших командиров.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Порядок иногда требует жесткого подчинения и выполнения прилюдных функций, скажем, даже по уборке. Всегда было, есть и будет в армии. А унижение, различного рода воздействия, в том числе и психологические и физические на молодого бойца – это позор для всех.
Добро депутаты дали и поправкам в кодекс об административных правонарушениях. Документ готовили в соответствии с декретом главы государства. Теперь, для личных целей можно хранить алкоголь, в том числе без акцизов, не боясь административной ответственности. Вместе с тем ответственность за продажу спиртного без лицензии ужесточается.
Леонид Качина, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Данные нормы закона после вступления в силу позволят гражданам Республики Беларусь на законных основаниях хранить для своих нужд алкогольную продукцию дома. А усиление ответственности за перемещение и продажу алкогольной продукции немаркированной акцизными марками и алкогольной продукции собственного производства, включая самогон, востребовано и поддерживается нашим обществом.
В центре внимания парламентариев 13 вопросов. В их числе закон о ветеранах. Также депутаты ратифицировали несколько международных договоров. Согласились народные избранники и с необходимостью еще раз пересмотреть некоторые нюансы в Кодексе об образовании. Поправки в этот документ 29 ноября обсудят на открытых парламентских слушаниях.