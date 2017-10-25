Какие законопроекты рассмотрели белорусские депутаты на заседании 25 октября?

Новости Беларуси. 25 октября стали известны подробности расследования резонансного дела о гибели рядового Александра Коржича в войсковой части в Печах. Как показало следствие, на теле погибшего не обнаружено ни одного повреждения, кроме характерного для удушения следа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В единое производство объединены 13 уголовных дел, которыми занимаются до 20 следователей. Кроме того, Следственный комитет проанализирует все отказные материалы о гибели военнослужащих в Беларуси за последние 6 лет. Об этом заявил глава ведомства Иван Носкевич накануне сессии Палаты представителей. 25 октября депутаты ратифицировали документ, который объединяет интересы 5 государств – договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Это голосование, по сути, замкнуло круг Таможенного союза. Депутаты ратифицировали ключевой экономический документ ЕАЭС. По-новому таможня начнет давать добро уже с 1 января следующего года. Сейчас во всех странах «пятерки» идет процесс ратификации. Работа над общим таможенным сводом шла непросто. Три года, более полутора тысяч поправок. В самом документе почти полсотни статей, которые призваны снять торговые барьеры между странами. Одно из главных новшеств – возможность оформления электронных деклараций. Только эта мера ускорит прохождение границы в несколько раз.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

С начала года мы оформили в процедуре автоматического оформления порядка 135 тысяч деклараций. Это чувствительная цифра. Если ее поделить на количество должностных лиц для оформления этих деклараций, то нам понадобилось бы 3900 человеко-смен, чтобы оформить эти объемы. Инициативы по либерализации и заявления по резонансным судебным делам. Следственный комитет представил конвенцию о правой помощи по гражданским и уголовным делам. За строгой формулировкой – реальная совместная работа следователей Беларуси и России. Теперь обмениваться информацией с коллегами станет вдвое проще и быстрее. Вообще, представители силовых ведомств сегодня стали главными ньюсмейкерами. Говорили о событиях, за которыми следит вся страна. Глава Следственного комитета Иван Носкевич поделился актуальными новостями по резонансному делу о смерти солдата в учебном центре.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Мы получили заключение судебно-медицинской экспертизы, в соответствии с которым на теле погибшего Коржича не имеется ни одного телесного повреждения за исключением странгуляционной борозды. В настоящий момент в рамках расследования возбуждено и соединено в одно производство 13 уголовных дел. В первом чтении, парламент принял изменения в закон «О массовых мероприятиях». Теперь, что бы организовать масштабное действо и собрать митинг в разрешенных местах нужно просто заявить о своем желании. Разрешение властей не требуется. Такой принцип, безусловно, облегчает работу организаторов. И еще, отвечая на вопросы журналистов, от громких тем не прятался и министр внутренних дел. Возвращаясь к разговору об армии, Игорь Шуневич отметил: порядок в казармах зависит не только от старших, но и от младших командиров.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Порядок иногда требует жесткого подчинения и выполнения прилюдных функций, скажем, даже по уборке. Всегда было, есть и будет в армии. А унижение, различного рода воздействия, в том числе и психологические и физические на молодого бойца – это позор для всех. Добро депутаты дали и поправкам в кодекс об административных правонарушениях. Документ готовили в соответствии с декретом главы государства. Теперь, для личных целей можно хранить алкоголь, в том числе без акцизов, не боясь административной ответственности. Вместе с тем ответственность за продажу спиртного без лицензии ужесточается.