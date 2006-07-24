Белорусские дипломаты повышают квалификацию и делятся опытом работы

На несколько дней загранучреждения Беларуси остались без руководителей. По традиции дипломаты собрались в Минске. Не просто, чтобы пообщаться, но в первую очередь для того, чтобы повысить квалификацию. В том числе и экономическую.

За рубежом все вместе и каждый по отдельности они - лица белоруской национальности. Представляют интересы страны. Чтобы получалось эффективно, дипломаты должны представлять ситуацию в экономике Беларуси. Глава МИД Сергей Мартынов убежден - у руководителей загранучреждений должны быть даже разработки потенциальных взаимовыгодных проектов.

Некоторые послы кроме барьеров экономических и организационных преодолевают еще и политические. Деловые круги США, например, в продвижении бизнеса с Беларусью заинтересованы, а вот администрация Белого Дома тормозит процесс.

Политическая ситуация в Украине принесла спад экономике, но <падать духом> взаимная торговля Беларуси с южной соседкой и не подумала. От замены <старой> команды в Киеве на <новую> цифры по товарообороту не уменьшаются.

Новой стала и западная соседка Беларуси - Польша. Дипломатический корпус в этой стране предлагает все тот же надежный подход: прагматизм и в отношениях между государствами, и в отношениях с деловыми партнерами.



Дипломатический корпус и белорусский менеджмент должны работать вместе. В ближайшие дни они уж точно смогут быть ближе и понятнее друг другу. Руководители загранучреждений посетят предприятия-экспортеры, а также национальную академию наук.