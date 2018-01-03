В Беларуси завершается формирование участковых избиркомов по выборам депутатов местных Советов

Новости Беларуси. Работа по формированию участковых избиркомов по выборам депутатов местных Советов завершается в Беларуси. В Минске больше всего заявлений подано в администрацию Фрунзенского района: около полутора тысяч, здесь будет создано более 120 комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.