Началась подготовка к совместному белорусско-российскому учению «Запад-2017»: фотофакт

Слаженность их действий отрабатывали на реке Днепр.

Передислокация техники по наплывным мостам возможна благодаря инженерным войскам Беларуси и специальному российскому батальону.

Новости Беларуси. Впервые военные двух стран наводят мосты и организовывают переправы. Теперь армейские подразделения могут не считать воду преградой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ну и, естественно, практически в два раза норматив был перевыполнен, на оценку «отлично».

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь: Личный состав подготовлен хорошо. Сборы прошли успешно, показали высокую заинтересованность, высокий моральный дух.

Сергей Чудовских, заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа (Россия):

Мы будем сейчас планировать и разрабатывать более сложные задачи.

Будем усложнять по ширине водной преграды, по условиям преодоления и наведения наплавных мостов.

Следующее подобное учение планируется провести на территории России, причем с участием не только инженерных войск двух стран.