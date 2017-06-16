Началась подготовка к совместному белорусско-российскому учению «Запад-2017»: фотофакт
Новости Беларуси. Впервые военные двух стран наводят мосты и организовывают переправы. Теперь армейские подразделения могут не считать воду преградой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Передислокация техники по наплывным мостам возможна благодаря инженерным войскам Беларуси и специальному российскому батальону.
Слаженность их действий отрабатывали на реке Днепр.
Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Личный состав подготовлен хорошо. Сборы прошли успешно, показали высокую заинтересованность, высокий моральный дух.
Ну и, естественно, практически в два раза норматив был перевыполнен, на оценку «отлично».
Сергей Чудовских, заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа (Россия):
Мы будем сейчас планировать и разрабатывать более сложные задачи.
Будем усложнять по ширине водной преграды, по условиям преодоления и наведения наплавных мостов.
Следующее подобное учение планируется провести на территории России, причем с участием не только инженерных войск двух стран.