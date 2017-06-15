Александр Лукашенко об учениях «Запад-2017»: мы их будем проводить, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет

Новости Беларуси. Страны-участницы ОДКБ способны сами решать внутренние проблемы в зоне ответственности организации. Об этом 15 июня заявил Президент Беларуси на встрече с секретарями Совета безопасности «Ташкентского договора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся эта неделя проходит в Минске под знаком ОДКБ. В 2017 году у нее сразу два юбилея и Беларусь на правах председательствующей страны подготовила ряд предложений по совершенствованию работы альянса. Это обсудили в минувший вторник главы военных ведомств государств-участников ОДКБ. А 15 июня Александр Лукашенко озвучил задачи по некоторым болевым точкам, которые необходимо решать, в том числе для укрепления международного имиджа.

Вслед за министрами обороны Организации договора о коллективной безопасности в Минске собрались секретари национальных Советов безопасности. Беларусь сейчас председательствует в организации – заседания уставных органов проходят в нашей столице. Комитет секретарей Совбезов имеет функции надведомственные. Президент отмечает: это придает его деятельности особый вес.

ОДКБ создавали, чтобы обеспечить безопасность наших шести государств. Впрочем, не только. Потенциал организации позволяет играть весомую роль и в глобальных масштабах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если бы мы развязали настораживающие моменты и точки нестабильности на нашем пространстве, думаю, авторитет нашей организации значительно бы вырос. Мы – это была моя инициатива – хотели на время нашего председательства внести в повестку эти вопросы, но не рискнули, боясь слишком большого разброса мнений по этим вопросам. Очень хотелось, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами, за столом, в Минске, в Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ, чтобы не было влияния каких-то других государств, каких-то групп, столов круглых и так далее. Тем более, что мы можем решить эти проблемы. И в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине, и так далее. Это наши проблемы, мы их должны решать. Без иностранных политбюро и вмешательств.

Именно в этом зале проходили встречи «нормандской четверки», как ее называют, и были выработаны исторические «Минские соглашения», которые, к сожалению, не в полном объеме реализуются и, как я вижу, в последнюю неделю начали подвергаться уже атакам со стороны тех государств, которые должны были бы сесть за стол переговоров и присоединиться к этому формату. Уже идут намеки на то, что можно без минского формата обойтись, можно найти какие-то другие способы урегулирования украинского конфликта. Можно, конечно, но начинать с начала всегда сложнее, чем продолжать доброе дело. Поэтому хотелось бы услышать вашу точку зрения здесь.

Вызовы и угрозы сегодняшние требуют консолидированного ответа и сплоченности, четкой координации действий и высокотехнических возможностей. Наш регион источником угрозы не был и не будет, но в ногу со временем должен идти, помня о первоочередной задаче, – защите национальных интересов.

Александр Лукашенко:

Наши учения, белорусско-российские, «Запад-2017», тут давление идет жуткое. Не знаю даже почему. Даже странное какое-то давление. Нас в чем-то упрекают и так далее. Это не первое наше учение. Один год у нас командно-штабные учения, затем у нас идут совместные учения, России и Беларуси поочередно, потому что у нас создана единая группировка на западном направлении. Белорусская и российская армии на Западе как единое целое действуют. Мы это ни от НАТОвцев, ни от кого не скрываем. Но коль существует такая группировка, вполне понятно, что должны проводиться такие учения. Мы их и проводим. Но самое странное, что нас упрекают в том, что далеко до того, что делают они. Мы здесь не формируем и не размещаем какие-то новые части иностранных государств (китайских, индийских, пакистанских, других). Наоборот, мы видим, как у наших границ с нескрываемым оперативным рвением размещаются все больше и больше частей и войск, в том числе иностранных. Я не знаю, почему Россия об этом не говорит. Я тем не менее об этом скажу. Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты. Когда я увидел снимки этих беспилотников, слушайте, они же огромнейшие, как настоящие самолеты. Это ударные беспилотники. Против кого? И нам говорят: вы тут успокойтесь, вы не должны никаких учений проводить. Нет, мы будем проводить учения, потому что безопасностью государств пренебрегать никто не будет. Ни Россия, ни Беларусь, ни ОДКБ. Я говорю о западном направлении. Это зона ответственности Беларуси и Российской Федерации. В случае конфликта, по нашему замыслу, Россия немедленно укрепляет белорусскую армию, подтягивая западные части с западной территории России. Этот замысел известен войскам НАТО. Мы тоже этого нескрываем. Но тем не менее наши учения не нацелены на наступление на чьи-то территории. Нам своих достаточно территорий, мы не собираемся никого завоевывать.