На юго-востоке Украины продолжаются боевые действия. В Донецке неизвестные обстреляли из гранатомета здание, где находилось правительство самопровозглашенной ДНР

Новости Украины. На юго-востоке Украины продолжаются боевые действия. 2 июня в эпицентре событий оказался Луганск. Весь день там шли локальные бои. В ходе противостояния между сторонниками федерализации и силовиками погибли как минимум пять человек. Еще десятки местных жителей получили ранения. Из жилых кварталов Луганска эвакуируют население.

Не менее напряженная обстановка сохраняется и в Донецке. Там неизвестные обстреляли из гранатомета здание, где находилось правительство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. К счастью, пострадавших в результате атаки нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.