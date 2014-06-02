Александр Лукашенко принял с рабочим докладом Леонида Мальцева и Александра Межуева

Новости Беларуси. Президент 2 июня принял с рабочим докладом председателя Госпогранкомитета Леонида Мальцева и госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Межуева. Главе государства доложили о состоянии системы охраны государственной границы, об уровне пограничной безопасности страны, а также о мерах, которые предпринимаются, чтобы адаптировать эту систему к сегодняшним условиям.

Своеобразным «экзаменом» системы стал недавний чемпионат мира по хоккею. С задачей пограничники справились успешно.

Кроме того Александр Лукашенко поинтересовался положением дел белорусской границы в районе Буга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я в этом году хочу летом побывать на границе, где-нибудь, может быть, там, где служил или начинал службу. Тем более, что там был дан ряд поручений, особенно в районе Бреста, 11-й, 10-й пограничной заставках. Если они продолжают так именоваться еще, по тем временам. Хотел бы я посмотреть эти участки, особенно эту зону наших островов на Буге, которую мы хотели сделать туристической. Мне Сумар обещал, что он сделает все для того, чтобы там были туристические тропы. Это весьма интересно для людей. Я уже не говорю о каком-то коммерческом доходе. Это тоже бы не в убыток было. Но с точки зрения патриотического, военно-патриотического воспитания для нас бы очень важно было бы привести. Он мне обещал три года назад привести в порядок территории, все эти катакомбы, которые там остались, развалины, руины. Ведь это было скрыто от людей. И думаю, что там можно было задействовать, предложить телевизионный вариант или киношный. Они с удовольствием там будут снимать фильмы, потому что лучше места не найдешь для натуральных съемок. Потому целый ряд был поставлен задач. И я хотел бы посмотреть, как решены эти вопросы.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Граница охраняется в штатном режиме, проблем каких-то крупным в охране государственной границы нет. Ваши поручения, отданные на совместной коллегии, безусловно, выполняются.

Своеобразным «экзаменом» системы охраны границы стал недавний чемпионат мира по хоккею. По словам Леонида Мальцева, с задачей пограничники справились успешно. Обстановка на границе была стабильной.

Только правом безвизового въезда в Беларусь воспользовались десятки тысяч иностранных болельщиков.

В отдельные дни в страну въезжало до 5 тысяч человек. Самые частые гости – латышы, литовцы и финны. Кроме того, огромное количество болельщиков въехали через российскую границу.

Леонид Мальцев:

Опыт, особенно сейчас, пропуска через государственную границу участников чемпионата показал, что наша система работает нормально и успешно справилась с задачами, хотя, согласитесь, задачи были не просто сложные, а за короткий промежуток времени нужно было пропустить тысячи человек. И с этим справились. Поэтому система работает, система надежная.