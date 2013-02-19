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На выборах в Армении победил действующий президент Серж Саргсян, опередив ближайшего соперника почти на 20%

19 февраля 2013 06:13
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Новости Армении. На выборах в Армении победил действующий глава государства Серж Саргсян. Ближайшего соперника, бывшего главу МИДа Армении Раффи Ованнисяна, он опередил почти на 20%.

Всего за пост главы государства боролись семь кандидатов. Согласно закону, официальные результаты Центризбирком Армении должен огласить не позднее 7 суток со дня голосования. Именно столько времени отводится кандидатам и их доверенным лицам, чтобы оспорить результаты прошедшего голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Президентские выборы

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