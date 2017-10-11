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На встрече Асадова с Мясниковичем предложили создать научный фонд в парламентских структурах Беларуси и Азербайджана

11 октября 2017 14:48
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Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан будут активно развивать межрегиональное сотрудничество. Речь об этом 11 октября шла в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович встретился со своим азербайджанским коллегой председателем Милли Меджлиса Октай Асадовым.

Между нашими странами уже давно установлено политическое доверие и прочные торгово-экономические отношения. В планах – расширять и промышленную кооперацию, чтобы с белорусско-азербайджанской продукцией совместно выходить на рынки других стран.

На встрече Асадова с Мясниковичем предложили создать научный фонд в парламентских структурах Беларуси и Азербайджана-1

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Вопросы, которые мы обсуждали сегодня и которые у нас в рабочем порядке присутствуют, носят конкретный характер и направлены на совершенствование работы парламентских контактов. Мы очень много говорили и конкретные обсуждали вопросы научно-технического сотрудничества.

И полагаю, что надо работу продолжать и по промышленной кооперации, и по многим другим направлениям, которые себя оправдали.

На встрече Асадова с Мясниковичем предложили создать научный фонд в парламентских структурах Беларуси и Азербайджана-4

Октай Асадов, председатель Милли Меджлиса:
Было предложено создать научный фонд в парламентских структурах. Мы согласились, мы поддерживаем. Я надеюсь, что в ближайшее время такая группа будет работать по созданию этого фонда. Мы подключим и Академии наук наших стран, и будем в этом направлении тоже развиваться.

Это ради безопасности, ради развития наших регионов.

# Михаил Мясникович # Фотофакт # Беларусь-Азербайджан # Октай Асадов

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