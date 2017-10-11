На встрече Асадова с Мясниковичем предложили создать научный фонд в парламентских структурах Беларуси и Азербайджана

Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан будут активно развивать межрегиональное сотрудничество. Речь об этом 11 октября шла в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович встретился со своим азербайджанским коллегой председателем Милли Меджлиса Октай Асадовым.

Между нашими странами уже давно установлено политическое доверие и прочные торгово-экономические отношения. В планах – расширять и промышленную кооперацию, чтобы с белорусско-азербайджанской продукцией совместно выходить на рынки других стран.