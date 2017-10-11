На заседании глав государств СНГ планируется заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей

Мероприятие, которое еще называют «Клубом президентов», обещает стать одним из самых значимых событий для Содружества в 2017 году. Планируется, что первые лица поделятся мнениями и выработают общие подходы к решению как внутренних проблем, так и проблем, связанных с внешними вызовами и угрозами.

Новости Беларуси. Сочи 11 октября принимает саммит глав государств СНГ. В нем примут участие лидеры 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понижать градус сотрудничества нельзя, об этом 10 октября говорили на Совете министров иностранных дел. Более того, Содружество заинтересовано в более плотном экономическом общении с Украиной и Грузией. К слову, часть вопросов, которые рассматривали главы МИД, сегодня предлагаются к работе и согласованию президентам. Одним из важных документов обещает стать заявлении глав государств о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

СНГ остается достаточно влиятельной организацией на постсоветском пространстве. И достаточно нейтральной организацией, во главу угла которой поставлена экономическая деятельность. Это, согласитесь, очень важно для наших стран.

Экономическая тематика на заседании СГГ будет представлена проектом Конвенции Содружества о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодняшний саммит в Сочи, безусловно, станет одним из самых важных событий Содружества в 2017 году. И дело тут не только в том, что главы государств смогут принять решения по вынесенным на рассмотрении вопросам. Чрезвычайно важно, что Президенты смогут выработать общую позицию, которая касается как внутренних проблем, так и реакции на внешние вызовы и угрозы.