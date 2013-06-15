На вьетнамских деньгах изображен трактор «Беларус», по дорогам разъезжают мотоциклы «Минск», а вьетнамский министр дал своей дочери имя Беларусь

Президентом фактически запущен механизм ревизии строительной отрасли. Наверняка, систему проверят от корешков до вершков. И можно предполагать, что полетят головы руководителей. Но, по крайней мере, для многих это будет проверка на прочность. А вот на другом конце света, в далеком Вьетнаме проверку на прочность в начале недели выдержали самые главные начальники страны.

47 высших должностных лиц: президент и премьер-министр, в том числе – прошли экзамен на пригодность. Национальное собрание Вьетнама рассматривало каждого руководителя и выносило вотум доверия или не доверяла. Хотя, на самом деле, доверили почти всем, а вот официальная причина такой аттестации – критика населения в адрес правящей партии. Все чиновники получили более 50 процентов голосов и останутся на своих постах. А нам-то какое дело? А вот есть разница! Учитывая торгово-экономическую активность Беларуси и Вьетнама (и это, конечно, хорошо) скорее всего, останутся в силе и старые договоренности, и не придется с новыми людьми налаживать новые мосты.

Чем же еще интересен Вьетнам Беларуси? Что мы им можем предложить? И что это за страна такая диковинная?

В Юго-Восточной Азии Вьетнам – самое близкое для Беларуси государство. И выражается эта близость отнюдь не в километрах. Их-то как раз и много. Расстояние между столицами – около семи с половиной тысяч километров. Несмотря на это, во Вьетнаме хорошо знают нашу страну. На местных деньгах, которые называются донгами, здесь изображен трактор «Беларус». По дорогам разъезжают мотоциклы «Минск». А вьетнамский министр сельского хозяйства дал своей дочери имя Беларусь. Но обо всем по порядку.

По площади Вьетнам лишь наполовину больше Беларуси. Зато по населению превосходит раз в 9 – здесь проживает ни много ни мало 90 миллионов человек. Из них 36 миллионов, то есть почти каждый второй, носят одну фамилию – Нгуен. Так сложилось, что фамилии вьетнамцев традиционно совпадали с фамилиями императорских династий. Последнюю династию монархов звали Нгуен – вот почему сейчас во Вьетнаме так много однофамильцев. Кстати, Нгуен – это настоящая фамилия и Хо Ши Мина – революционера и отца нации, которого здесь очень почитают. Именно Дядюшка Хо, как здесь ласково называют Хо Ши Мина, основал Коммунистическую партию Вьетнама, которая до сих пор является главной политической силой в стране.

Проявления коммунизма во Вьетнаме весьма умеренные. Мы находимся на центральной площади столицы этой страны. Площадь называется Бадинь. Как видите, она покрыта уютным газоном. Причем именно здесь в 1945 году была провозглашена независимость Вьетнама. Кроме того, сакральность этому месту придает еще и мавзолей Хо Ши Мина, который находится недалеко отсюда.

К мавзолею выстраиваются очереди из желающих посмотреть на Дядюшку Хо. Вокруг – обилие красных флагов. Вроде бы такая картинка ничем не отличается от наших представлений и воспоминаний о Советском Союзе. Но есть существенные детали, которые позволяют экспертам называть Вьетнам страной с красным капитализмом. Например, неподалеку от мавзолея Хо Ши Мина открыт магазин дорогой французской одежды. А еще чуть дальше работает автосалон роскошных британских автомобилей. Недавно в стране появился и первый отечественный официальный долларовый миллиардер Фам Нят Выонг.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:

Здесь развиты очень рыночные отношения, частная собственность. Поэтому есть очень богатые вьетнамцы. Если, знаете, в списке «Форбс» вошел первый вьетнамец-миллиардер, который закончил Московский геолого-разведочный институт, заработал первые деньги на продаже вермишели вьетнамской на Украине, а потом уже занялся серьезными вопросами, связанными со строительством курортов, Вьетнам пришел к тому, что во Вьетнаме появился миллиардер. Нормальный процесс. Коммунистическая партия Вьетнама никогда не упускала из рук свое важнейшее влияние в стране. И даже Хо Ши Мин, который умер и находится в мавзолее, является как бы таким объединяющим фактором нации.

А вот конференц-зал на заводе одного из вьетнамских машиностроительных гигантов. Во время совещаний на менеджеров с добротой смотрит Хо Ши Мин. Это предприятие находится неподалеку от Ханоя, в городке Тянь Хуа. В 2005 году здесь начали выпускать МАЗы. Сергей Германович – единственный здесь белорус, который находится на заводе постоянно.

Сергей Германович, начальник проектного бюро технического отдела по организации сборочных производств ОАО «МАЗ»:

Это обед! Они бегут сейчас в столовую, полчаса обед. Затем полчаса еще отдыха, нам здесь положено. В принципе, разница существенная. Люди по-другому работают. Потому что климат существенно отличается. Поэтому здесь нет спешки, потому что очень жарко. Они работают размеренно, работают своеобразно. Подход к автомобилю у них своеобразный, отличающийся и вызывающий улыбку иногда. В принципе, они работящие, они работают. Они освоили автомобиль. Они могут работать самостоятельно. Но, естественно, под контролем.

В 2010-ом году, к примеру, из Беларуси сюда было поставлено 600 комплектов для сборки машин. Сейчас вьетнамские рабочие заканчивают работу над этой партией, а на подходе уже следующая.

Виталий Нехай, директор представительства ОАО «МАЗ» во Вьетнаме:

Здесь конкуренты не дремлют, вы заметили, тут очень много корейской автотехники грузовой работает на дорогах. Конечно, хотелось бы видеть МАЗ. Здесь активно строятся дороги, особенно трасса Хо Ши Мин – Ханой, основная дорога. Она сейчас реконструируется. Активно развивается туристическая инфраструктура страны. Работы тут для нас очень много. Для нашей техники, в частности.

Нгуен Кванг Хунг возглавляет компанию, которая занимается поставками из Беларуси продукции машиностроения. Это и технологическое оборудование, и запчасти для БелАЗов, и шины. Бизнесмен получил советское образование, и сейчас хотел бы, чтобы вьетнамцы снова могли учиться в Минске.

Нгуен Кванг Хунг, директор компании:

Между Вьетнамом с Беларусью можно создать какое-то мероприятие, чтобы вьетнамские рабочие, может быть, там научатся работать на ваших фабриках, на белорусских фабриках, заводах, для того чтобы они набирались классификации и дисциплины.

Стоит помнить, что недра Вьетнама богаты болезными ископаемыми. Здесь есть залежи нефти, газа. В одной из провинций страны находится крупнейшее на территории Юго-Восточной Азии месторождение каменного угля. Имеются также запасы железной руды и металлов. Поэтому востребована карьерная техника. Еще не так давно на рудниках Вьетнама работала тысяча БелАЗов. Осталось пару сотен. И новых пока не покупают.

Нгуен Анх Диеп, директор компании:

Потенциал для крупных самосвалов во Вьетнаме все-таки есть. И будет еще, существенный. Поэтому рынка хватит на всех.

Еще больше возможностей для белорусских предприятий – в сфере сельского хозяйства. Вьетнам, все-таки, страна аграрная. Именно в сельском хозяйстве задействовано больше всего жителей.

Нгуен Кванг Хунг, директор компании:

Вы знаете, Вьетнам занимает 2 место в мире по поставкам риса, 2 место по кофе, 2 место по специи – черный перец. Поэтому потенциал очень большой.

Чтобы производить такие объемы сельхозпродукции, стране требуется огромное количестве техники. Ведь во многих хозяйствах еще широко распространен ручной труд. В правительстве Вьетнама, можно сказать, есть и лоббист Беларуси. Министр сельского хозяйства Као Дык Фат около девяти лет прожил в нашей стране. Он окончил землеустроительный факультет Белсельхозакадемии и аспирантуру в Горках. В Горках же у Као Дык Фата родилась и дочь, которую родители назвали Беларусью. Вернувшись на родину, имя ребенка, правда, немного изменили на вьетнамский манер.

Као Дык Фат, министр сельского хозяйства и развития сельской местности Вьетнама:

До сих пор я храню самые теплые воспоминания о стране и о народе Беларуси. Я очень признателен всем белорусам, которых встречал во время своей учебы. Нам тогда создали очень комфортные условия. И те знания, которые я получил в Горках, они до настоящего времени приносят мне пользу, как в работе, так и в жизни.

Кстати, именно белорусская сельхозтехника в свое время стала чем-то вроде символа возрождения вьетнамского села. В 1987 году выпустили в оборот двухсотдонговую купюру с изображенным на ней трактором «Беларус». Сейчас, правда, такой номинал редкость. В переводе на доллары 200 донгов – это примерно один цент.

Као Дык Фат, министр сельского хозяйства и развития сельской местности Вьетнама:

В годы проведения программы механизации нашего сельского хозяйства Вьетнам получил белорусские тракторы, которые очень хорошо себя зарекомендовали. Таким образом, они стали для нас воплощением прогресса в аграрной сфере. Именно поэтому было решено использовать изображение вашего трактора на наших деньгах.

Новый белорусский товар, который сейчас пробует закрепиться на рынке Вьетнама – это водка. Оказалось, что крепкие спиртные напитки здесь достаточно популярны. Говорят, что вьетнамские студенты советских вузов в свое время привезли сюда не только знания, но и традиции.

Вот эти вот вьетнамцы развенчали наш миф о том, что здесь в Азии не любят крепкие спиртные напитки. Сейчас здесь на часах 13-15, а вот этой компании очень даже хорошо. Импортеры белорусской водки сейчас активно рекламируют ее в местных ресторанах. Александра Серова во Владивостоке изучает вьетнамский язык. Приехала в Ханой закрепить свои знания. Заодно стала лицом пшеничной из Беларуси.

Александра Серова, студентка (Владивосток):

Очень нравится, в принципе, довольны. Но им вся водка нравится – не важно, ханойка, рисовая, любая.

Черный «Мерседес», личный водитель и офис в высотке. Данг Ван Хоа – успешный по меркам Вьетнама бизнесмен. Именно его компания занимается продвижением белорусского алкоголя.

Данг Ван Хоа, директор компании:

Здесь можно работать, зарабатывать и удовольствие причем получить… И мы уже планируем расширить ассортимент. На данный момент уже идет разговор о мясо-молочных продуктах. Ну, сами знаете, вот этот Вьетнам огромнейший, потенциальный рынок именно для белорусских высококачественных товаров.

Более 90 процентов всей своей сельхозпродукции Вьетнам продает за рубеж. Одновременно страна активно закупает продовольствие. Особенно группу молочных товаров.

Валерий Садохо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:

Вьетнам наращивает с каждым годом объемы производства молочных продуктов. Они понимают: уровень жизни становится лучше. Вьетнам 80% молочного сырья закупает за рубежом, импортирует. В первую очередь, это Австралия, Новая Зеландия, из Европы довольно приличные объемы. Поэтому здесь интерес для белорусских молочников. Потому что с каждым годом прирост населения Вьетнама составляет примерно 1 млн. 200 тысяч населения. Это маленькие дети, естественно, разрабатываются новые сорта, технологии различных молочных продуктов, йогуртов, детского питания и т.д.

Конечно, из-за местного тропического климата во Вьетнаме и традиции такой не сложилось – употреблять молоко и продукты из него. Чинь Ти Суен мы встретили в пригороде Ханоя. 45-летняя крестьянка рассказала, что вьетнамцы и хотели бы употреблять больше «молочки», да не получается.

Чинь Ти Суен:

Взрослые в нашей деревне молоко не пьют, потому что в магазинах оно только импортное, и стоит слишком дорого для нас. В этой местности никто не выращивает молочных коров. Во-первых, нет нужных пород. А во-вторых, молочным коровам требуется специальный корм, а его у нас тоже нет.

Вероника Эйчхорн, преподаватель иностранного языка:

Это молоко свежее. Произведено Хо Ши Мин. Это когда откроешь, очень быстро оно сходит на нет. И буквально 3, может, 5 дней, и потом оно горькое становится. Наше молоко – оно кислое, а это горькое становится. Ужасно. А так, в принципе, все есть. Они в него (молоко) добавляют что-то не то.

Наша землячка Вероника приехала во Вьетнам несколько лет назад. Живет здесь с мужем-англичанином по имени Бен. Работает в местной гимназии, преподает иностранный язык.

Вероника Эйчхорн, преподаватель иностранного языка:

Мы переехали недавно. Раньше мы жили в маленькой квартирке, дом с лифтом, 5 этажей, но было дорого. Стоило практически 500 долларов. Квадратных метров где-то 60. А тут, получается, цена такая же, просто больше, мне нравится здесь. Ну вот, это наша квартира. Тут как бы кухня там и еще одна комната. Вот видите, кондиционер у них, такая обычная вещь, вентилятор, балкончик. Раньше был гамак, но он сломался. Ну, здесь особого вида нет.

Уезжать из Вьетнама, как признается Вероника, ей уже и не хочется. То, что поначалу казалось экзотикой, сейчас стало привычным.

Вероника Эйчхорн, преподаватель иностранного языка:

Дешевле, чем у нас, дешевле, чем в Европе. Квартиры снимать дорого, выходить покушать, продукты – это нормально, покушать можно за доллар где-то. По закону – социалистическая республика, да, а так - капитализм. Социализм – он в чем? Помогать людям, какая-то помощь всегда, бесплатная медицина – это у них есть. Это смесь такая социализма с капитализмом. Я всегда просто поражаюсь, как они находят деньги. У них вроде зарплаты – средняя где-то 300-200 долларов, а потом они покупают машину. А машина здесь стоит, у них налог – 200%. 2 года назад, помню, было очень мало машин. Ты ехал – и машины там, сейчас все – машины на каждом шагу.

Вероника с гордостью признается, что сумела справилась с самым сложным для европейцев во Вьетнаме – это с передвижением по городу на скутере.

Вероника Эйчхорн, преподаватель иностранного языка:

Вот это мой скутер, электрический. Ну, мне кажется, здесь нету правил, в этом есть, может, своя прелесть. В чем секрет – тут не смотришь никогда, кто за тобой. Только на себя обращай внимание, что впереди, а сзади никто ни на кого не обращает внимание, тебе нужно осторожной быть.

Вьетнамские дети обучаются удерживать равновесие на сиденье мопеда раньше, чем они могут ходить. Создается впечатление, что на скутерах ездит вся страна. Это, кстати, спасает от пробок. Причем двухколесный транспорт неплохо справляется и с перевозкой грузов. Чего только не увидишь на багажнике у вьетнамца. Вот так, например, можно перевезти небольшой приют бездомных собак. Мы тоже решили попробовать проехать по улицам Ханоя на скутере.

Известное на весь мир британское телешоу «Топ Гир» сняло отдельный фильм о дорогах Вьетнама. И один из ведущих этой программы для передвижения по стране выбрал мотоцикл, сделанный в Беларуси.

Ву Ван Танг, коллекционер мотоциклов:

Вот, что я купил, это «Минск». Русский 125 кубов, и это, по сути, транспортный вариант автомата Калашникова: легкий, громоздкий, легкоремонтируемый. Он специально рассчитан на страны, где нет дорог. Он годится, куда бы нас не послали. Превосходно!

Мотоциклы «Минск» – это предмет отдельного культа во Вьетнаме. Здесь есть фан-клуб этой техники, а также множество фирм, которые сдают в аренду такие мотоциклы.

Кстати, в самом центре Ханоя, во французском квартале, нам удалось найти и тот самый «Минск», на котором британский телеведущий проехал с севера на юг страны – а это почти две тысячи километров. Хозяин байка по имени Ву Ван Танг – один из организаторов клуба любителей белорусских мотоциклов. У него в собственности – 60 «Минсков». Вот этому байку уже двадцать лет.

Ву Ван Танг, коллекционер мотоциклов:

«Минск» очень прост в обслуживании и эксплуатации. Если что-то ломается, то с запчастями нет проблем. Наши умельцы легко их делают на основе деталей мотоциклов других моделей. Очень хороший и удобный мотоцикл, особенно мне нравится вот такое большое сиденье.

Про современные минские мотоциклы во Вьетнаме знают мало. Ежегодно в этой стране продают около трех миллионов единиц двухколесной техники. Немного усилий, и на местный рынок мог бы вернуться обновленная линейка белорусских мотоциклов и скутеров.

Данг Ван Хоа, директор компании:

Я считаю, что на данный момент для этого региона товар белорусского производства – это самое лучшее сочетание качества и цены. Сами знаете, у каждого вьетнамского юноши была такая мечта – покататься на «Минск» - мотоцикле.

В свою очередь, самым известным вьетнамским брендом, о котором знают белорусы, является легендарный бальзам «Звездочка». Бальзам «Звездочка» – вот, пожалуй, единственное, что мы знаем о медицине Вьетнама, однако на самом деле здесь лечебные заведения очень разнообразные, и мы сейчас посетим клинику доктора Занга, одного из лучших целителей Вьетнама.

История вьетнамская традиционной медицины насчитывает уже больше тысячи лет. Доктор Занг – потомственный целитель. Он является представителем шестнадцатого поколения семьи врачевателей. На почетном месте в его кабинете висит копия монеты, которую его предкам подарил в 18 веке монарх.

Фунг Туан Занг, народный доктор:

В западной медицине успешно лечат заболевания нехронического характера. И врачи на Западе часто сдаются при многих хронических болезнях пациентов. Вьетнамская медицина отличается тем, что мы лечим, как у нас говорят, до корней заболевания. А не просто симптомы снимаем.

В клинике докторая Занга применяют все возможные методы лечения. Тут вам и фитотерапия, и лечебный массаж, и, конечно же, иглоукалывание. Пациенты утверждают, что здесь даже лечат рак.

Пациент:

У моего родственника был рак печени. В городской клинике сказали, что ему осталось жить два месяца. Друзья посоветовали привести его сюда. Опухоли больше нет. Мой родственник прожил с тех пор уже больше года и чувствует себя хорошо.

Основной ингредиент лекарств – это местные травы и коренья. Доктор Занг утверждает, что целебные растения растут здесь, впитывают дух Вьетнама, и за счет этого лечат эффективно.

При каждом центре народной медицины во Вьетнаме существует своя аптека, где по народным рецептам делают лекарства. И вот эти 15 свертков – это курс лечения на один месяц для 52-летней пациентки. Вот так вот выглядит вьетнамский рецепт. Они собирают эти травы по всей стране и потом запаковывают в свертки - пациентам нужно просто добавить воды и потом принимать вот эти настойки. Один такой сверток – на 2 дня приема. Травы собирают по всему Вьетнаму и даже что-то добывают в Китае.

По официальным данным, большая часть населения Вьетнама – примерно две трети – признают себя атеистами. Наверное, сказывается влияние коммунистической партии. При этом в стране сохраняется большое разнообразие религиозных культов и верований. Вот, к примеру, Храм Литературы, который находится в самом центре Вьетнама. Он основан почти тысячу лет назад императором Ли Тхань Тонгом и посвящен Конфуцию. Именно здесь хочется употребить пафосное выражение «Храм знаний». Ведь этот комплекс выполнял в свое время одновременно и функции университета, и культового места, где поклонялись Конфуцию.

Главной ценностью в этом Храме Литературы обладают каменные стелы, которые покоятся на черепахах. На этих табличках высечены имена лучших ученых Вьетнама, причем за период, который охватывает более чем 300 лет. И нынешние вьетнамские студенты вместо того, чтобы перед важными экзаменами ловить халяву через открытую форточку с зачеткой в руке, приходят в храм литературы и гладят вот этих древних черепах, которые являются символом мудрости в Азии.

Одна из самых популярных религий во Вьетнаме – это, все-таки, буддизм. Пагоды встречаются очень часто. Мы заглянули в один тихий храм на окраине Ханоя. Монах, представившийся как Учитель, даже пригласил поучаствовать в одном из ритуалов.

Сейчас мы проведем церемонию открытия звука. Вот учитель научил, как делать – поклонимся, и теперь будем извлекать звук. Нужно аккуратно ударить, чтобы извлечь звук и не разбудить мир другой – потусторонний. Три раза надо ударить. Теперь снова поклониться.

Кстати, этот монах оказался довольно-таки прогрессивным. Он завел себе страницу в фейсбуке, где делиться своими мыслями и представлениями с друзьями.

Монах:

Мы считаем, что если использование современной техники позволяет нам активней помогать людям, то почему бы и нет. Ведь и телефон, и компьютер – это всего лишь средства достижения цели – просветления и познания истины.

Наверное, буддизм тоже сыграл свою роль в том, что вьетнамцы достаточно быстро оправились после войны с американцами. Этот военный конфликт унес жизни нескольких миллионов местных жителей. С тех пор прошло не так много времени – менее сорока лет. А во Вьетнаме сложно найти любые признаки враждебного отношения к американцам.

Отношение вьетнамцев к американцам очень наглядно демонстрируют вот в этом арт-центре, где мы сейчас находимся. Перед нами молодой начинающий вьетнамский художник Нгуен Ван Мань, и он занимается тем, что вышивает портрет президента США. Говорят, какая-то американская туристка заказала сразу несколько таких портретов. Точную стоимость подобной работы нам не раскрыли. Рассказали только, что цена исчисляется тысячами долларов. А в соседнем магазине, торгующем жемчужными украшениями, мы обнаружили и портрет супруги американского президента.

И почему она здесь?

Потому что она носит жемчужное ожерелье.

Это из вашего магазина?

Нет, но я надеюсь, что когда-нибудь она у нас что-то купит.

Надежда Дешковец, директор по маркетингу представительства международной компании во Вьетнаме:

Вьетнамцы гордятся тем, что они стали единственной нацией, которая когда-то выиграла такого рода войну, с такого рода противником. Не осталось у них ничего, они эту тему не муссируют. Они не пытаются найти в этом каких-то врагов, это очевидно, что взят курс на рыночную экономику, на западную, возможно, как это можно сделать здесь, в Азии, западную модель общества.

Зато во Вьетнам до сих пор не добрались рестораны американского фастфуда с гамбургерами. Да они, наверное, и не нужны здесь – ведь и собственная кухня во Вьетнаме достаточно богатая и разнообразная.

Сейчас мы находимся на площадке перед дверью одной из типичных ханойских квартир. В этой семье пообещали научить нас готовить одно из главных блюд вьетнамской кухни – нэм. Эта квартира – пример жилья вьетнамского среднего класса. Хозяин – офицер армии, его супруга – банковская служащая. В четырехкомнатной квартире они живут втроем, вместе с дочерью. По случаю нашего визита пригласили еще бабушку с дедушкой и своих родственников.

Нэм – это традиционное блюдо во Вьетнаме. Эти рулетики обычно готовят на семейные праздники. Кстати, рис для вьетнамцев – это основной продукт. Говорят, что его здесь едят трижды в день. Но именно в нэмах рис представлен не в чистом виде, а в виде съедобной бумаги.

Если же захотелось чего-то более необычного, то нужно ехать в специальные рестораны. Вот этот, например, специализируется на блюдах из змей. Сначала посетитель выбирает кобру, ее взвешивают. Вот эта потянула на один килограмм. Стоит она примерно 1200 000 донгов – это около шестидесяти долларов. Разделывая змею, из нее первым делом достают сердце. И пока оно еще бьется, предлагают съесть его сырым – в коктейле с водкой и кровью.

Из одной кобры вьетнамские повара готовят сразу около десяти блюд.

Туризм – важная статья экономики Вьетнама. В прошлом году эту страну посетили более четырех миллионов иностранных путешественников. Одно из самых привлекательных для отдыха мест находится в 165 километрах от Ханоя. Это залив Халонг.

Природная достопримечательность номер 1 во Вьетнаме – это знаменитая бухта Ха Лонг. Оно означает в переводе место, где дракон опустился в море. По легенде, вся эта красота была сотворена драконом, который своим хвостом расколол берег на тысячи кусочков, которые сейчас представляют собой тысячи островов.

Таких островов в заливе – более полутора тысяч. Между ними снуют прогулочные катера и яхты. По пути часто попадаются плавучие деревни рыбаков. Бухта Халонг внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А в 2011 это удивительное место включили в Новые семь чудес природы. Залив прекрасен сам по себе. Но некоторые из островов просто пронизаны пещерами, по которым можно прогуляться.

В одном из островов бухты Халонг скрывается вот такая огромная пещера. Ее площадь – 10 000 квадратных метров. Она называется Сын Сот и, в переводе с вьетнамского, означает пещера, которая имеет потрясающий вид. Или есть еще одно значение – пещера, где каждый попавший сюда теряет сознание.

Высота свода пещеры – около тридцати метров. То есть здесь бы мог поместиться девятиэтажный дом. С потолка водопадами свисают сталактиты. При этом каменные шероховатости на стенах рисуют фантастические картины.

Один из самых больших островов бухты – Туанчау. Здесь раньше находилась летняя резиденция Хо Ши Мина. Теперь здесь активно выстраивают огромный курортный комплекс – с гостиницами, виллами, и полями для гольфа.

Тран Лиен, помощник директора туристического комплекса:

Этот остров особенный. Ведь он когда-то принадлежал Хо Ши Мину. В 1959 году Дядюшка Хо пришел сюда и увидел, насколько красив этот остров. После этого было решено превратить его в настоящую жемчужину…. 17 лет назад мой начальник, мой босс, купил этот остров у правительства.

Кстати, гостям из Беларуси здесь тоже были бы рады. Ньят – владелец турфирмы в Ханое. Учился в свое время в Киеве, поэтому и о нашей стране много чего знает. Сейчас Ньят активно пытается организовать постоянный поток туристов между Беларусью и Вьетнамом.

Тран Лиен, помощник директора туристического комплекса:

У нас за 20 лет развилось очень много. Расширяется район Ханоя, в каждой провинции, все меняется, расширяется, строится. У нас сейчас коммунисты и капиталисты, представители и свои руководители государства. Уже подписывают очень много договоренностей между нами. Я думаю, что на ближайшее время в экономике и политике, инвестиции между Вьетнамом и Беларусью развиваются.

Вьетнамцы верят, что их народ, как и гласят предания, произошел от союза дракона Лак Лонг Куана и феи-птицы Ау Кои. Кстати, имя столицы страны - Ханоя – так и переводится – город взлетающего дракона. Сейчас и сам Вьетнам самое время называть новым азиатским драконом.