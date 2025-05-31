Миллионы насекомых на свободе! В Вашингтоне перевернулась фура с пчёлами

Дзермант: трагедия польского народа – отсутствие политиков, способных лавировать между Востоком и Западом

«Чуть-чуть в эту сторону, в западную, когда ты будешь реально тараном против России, это война, это уничтожение. Если ты, например, не сможешь как-то с немцами договориться, они тоже катком по тебе пройдут. И тоже нужно иметь какое-то понимание, как работать с Брюсселем, с Берлином».