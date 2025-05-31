Миллионы насекомых на свободе! В Вашингтоне перевернулась фура с пчёлами

В Вашингтоне перевернулась фура, перевозившая 32 тысячи ульев с пчелами. В результате аварии на свободе оказалась четверть миллиарда насекомых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Вашингтоне перевернулась фура, перевозившая 32 тысячи ульев с пчелами. В результате аварии на свободе оказалась четверть миллиарда насекомых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они заполонили все окрестности, однако, по данным спецслужб безопасности, для местных жителей угрозы нет. Сейчас ведутся активные работы, чтобы вернуть беглецов в ульи. Пчеловоды, прибывшие на место ЧП, объясняли, что для восстановления семьи пчелам нужно найти свою королеву в течение следующих двух суток. Для этого участок дороги с перевернутой фурой перекрыт на такой срок.