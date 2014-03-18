На территории Крыма начали действовать законы и нормативные акты России

Новости России. В Москве 18 марта состоялось подписание договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Церемонии предшествовало выступление президента Владимира Путина, который подробно объяснил особенности и причины этого исторического решения. Среди последних российский лидер указал трагические события этой зимы в Киеве. Страны Запада, во многом стоявшие за ними, поспешили заявить о разработке пакета санкций. Впрочем, их глубина, действенность, да и просто сам факт существования уже поставлен под сомнение. Так, громкое заявление главы МИД Франции о приостановке участия России в «Большой Восьмерке» уже через несколько часов было опровергнуто самими французскими дипломатами. При этом ряд стран, напротив, призвали к исключительно дипломатическому решению вопроса.

Дорогу осилили идущие вместе. Крым и Севастополь подписали с Россией соглашение о вхождении в ее состав. Запад ответил привычными и привычно бессмысленными санкциями.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

В Крыму состоялся референдум, он прошёл в полном соответствии с демократическими процедурами и международно-правовыми нормами. В голосовании приняло участие более 82% избирателей. Более 96% высказалось за воссоединение с Россией. Цифры предельно убедительные.

Уже эти, почти первые предложения, произнесенные президентом России в послании Федеральному Собранию о ситуации в Крыму, не оставили сомнений: решение, принятое накануне, властями республики на основе волеизъявления ее жителей, а именно, обращение о присоединении будет удовлетворено. После этого, как бы отвечая на все возможные вопросы, Владимир Путин объяснил, почему. Особо показательными стали пассажи о многоязычии и многонациональной природе полуострова, а также о трагических событиях в Киеве и их следствиях, в том числе определивших выбор крымчан и севастопольцев. А подписание их представителями договора между Россией и Республикой Крым о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России завершило церемонию.

С этого момента на территории полуострова начали действовать законы и нормативные акты России. Впрочем, даже официально переходный период продлиться до следующего января. Причем, особого внимания, как считают эксперты, будет требовать буквально все: от быта, логистики и обеспечения экономики, до интеграции новых субъектов в финансовую, кредитную, правовую и управленческую системы федерации. При этом внешний фон сегодняшних событий также будет играть определенную роль. Западные страны, часто слишком активно вмешивавшиеся в ситуацию последних месяцев в Украине, еще накануне заявили о санкциях, которые, как доказала практика мировой дипломатии, всегда бессмысленны, а часто контрпродуктивны.

Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований:

Санкционная дипломатия вряд ли способствует формированию доверия и понимания между сторонами. Что касается крымского кризиса, возможности введение санкций со стороны западных стран в отношении России, пока что это санкции декоративного характера. Напомню, что санкционный пакет предполагает собой три этапа. Третий этап санкций предполагает серьезные экономические войны, но, как мне кажется, пока говорить о возможности введения этого третьего пакета преждевременно. Это прежде всего обусловлено высокой взаимозависимостью экономик РФ и западных стран.

В то же время стоит отметить, что комментируя ситуацию вокруг Крыма — и шире, Украины — Индия и Китай напомнили самим западным странам о их роли в развитии конфликта, а также, наряду с другими государствами, заявили о необходимости продолжения политического и дипломатического диалога, как единственного пути этого конфликта разрешения. Свое консультативное мнение на пленарном заседании 20 марта должна высказать и Генассамблея ООН. Впрочем, вряд ли и это обсуждение станет итоговым. Но то, что большинство в мире хотели бы только и исключительно мирного исхода — сомнений нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.