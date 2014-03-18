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Маломобильным минчанам социальные работники помогут принять участие в выборах депутатов Мингорсовета

18 марта 2014 17:59
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В последние дни периода агитации кандидаты в депутаты не только знакомят избирателей со своими программами, но и дарят хорошее настроение. Так, в микрорайоне Лошица сегодня прошел праздничный концерт. Поддержать кандидата пришли музыкальные коллективы и молодежь Минска.

Минчанка:

Ожидаем тех правдивых обещаний, которые нам дают. Что, действительно, это человек добьется того, что он говорит.

Минчанин:

Чтобы кандидаты, которые станут депутатами, заботились о своих избирателях. Чтобы в их работе чувствовалось отношение доброты к народу.

К слову, маломобильным минчанам социальные работники помогут принять участие в выборах депутатов Мингорсовета. В дни досрочного голосования, а также 23 числа, на избирательные участки эта категория горожан сможет добраться на социальном такси или с помощью волонтеров. Для тех, кто по состоянию здоровья не сможет приехать, члены участковых комиссий организуют голосование на дому, правда, только в основной день выборов - 23 марта.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Мы собираем заявления граждан, получаем много телефонных звонков, где минчане выражают свое желание, чтобы к ним пришли члены избирательной участковой комиссии для голосования на дом.

# Выборы в Беларуси # Выборы в Беларуси

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