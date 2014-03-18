Участки для досрочного голосования на выборах в местные Советы депутатов открылись 18 марта в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси избирательная компания в местные Советы вышла на финишную прямую. 18 марта в 10 утра открылись участки для досрочного голосования. Только в столице их больше 700.

Свой выбор собирается сделать и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ Дмитрий Боярович. Он сейчас находится на прямой связи со студией. Здравствуйте, Дмитрий!

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:

Доброе утро! Если быть точнее, свой гражданский долг я пока еще не выполнил. Но вот - выполняю прямо сейчас. За кого я проголосовал, вам не скажу, уж не обижайтесь. Как говорится, право имею. Вот буквально только что, кроме меня, проголосовало несколько человек,. Так что я в этом отнюдь не первый.

Бюллетени для голосования, к слову, завезли в этот избирательный участок накануне вечером. Такая практика – обычная. Для того, чтобы все было прозрачно. Избирателей начали принимать ровно в 10 утра. Хотя сами члены избирательной комиссии свою работу начали задолго до этого.

Николай Сергиенко, заместитель председателя участковой избирательной комиссии:

Уже на протяжении более месяца избирательная комиссия работала по подготовке как непосредственно самого участка для проведения голосования, так и с избирателями, которых на нашем участке насчитывается более тысячи. Поэтому избирательной комиссии пришлось в подготовительный период выборов хорошо поработать.

Каждый избиратель у нас получил приглашение на выборы. Мы ожидаем солидную явку и считаем, что выборы на нашем участке пройдут очень активно.

От каждого избирательного округа по несколько кандидатов. Это, прежде всего, для Минска. Здесь самый высокий конкурс. Все претенденты на депутатские портфели сейчас ведут агитацию. Для того, чтобы быть услышанными, у них есть еще 5 дней.

Мы спросили у тех, кто пришел проголосовать, что повлияло на их выбор. Кстати, причины, по которым они это делают раньше, объяснять членам избирательной комиссии не нужно.

Светлана Амери:

Я просто в воскресенье не могу. Поэтому решилав сегодня, в первый день проголовать. Тем более, сегодня до обеда свободна. Поэтому пришла проголсовать.

Я руководствовалась тем, чтобы кандидат уделял больше внимания именно социальной политике. Политике, направленной на улучшение положения людей в стране. Так как я каким-то образом связана с образованием, меня еще интересует и эта сфера - уровень образования чтобы поднимался.

Людмила Исаенко:

Я была на встрече с одним из наших кондидатов. Я познакомилась с предвыборной кампанией. Она мне понравилась и я сделала свой выбор.

Досрочно - это всегда очень удобно. У нас есть некоторые планы с семьей на выходной день, поэтому сегодня, как только открылся участок, я пришла и проголосовала. Выполнила свой гражданский долг.

Чтобы проголосовать досрочно, достаточно просто придти в избирательный участок. Плюс при себе иметь какой-нибудь документ. Нет паспорта – может подойти, к примеру, студенческий, служебное удостоверение или даже водительские права. Это сделано для того, чтобы был учтен голос максимального количества избирателей.

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:

Избирательные участки для досрочного голосования в Минске и по всей стране будут работать с 10 утра до 7 вечера. До основного дня голосования остается 5 дней.

К слову, многие молодые белорусы исполнять свой гражданский долг будут впервые. Так, на одном из витебских участков голосующими станут учащиеся местного колледжа.

Юрий Сергун:

Это мое первое голосование. Я думаю, это немножко волнительно. Все таки первое. Хочу нести свой вклад в развитие республики и особенно района Витебского. Буду голосовать за того, кто достоин.

Светлана Кривенок:

Это мое первое голосование. Я собираюсь голосовать за того, кто, на мой взгляд, больше привнесет вклад в нашу республику, в развитие нашего района. Который может благоустроить, улучшить нашу жизнь. Я хочу, чтобы наша Беларусь процветала и желаю для нее только перспектив.

Сергей Азаров, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 4 Витебска:

Это гражданская позиция, гражданский долг каждого из нас, проживающего в стране. И я думаю, каждый из нас подумает, обязательно придет и проголосует за того кандидата, за кого он считает нужным. Как Вы видите, сегодня на участке уже все готово для приема первых избирателей. Накануне была проведена очень большая работа.

Меж тем в стране продолжается предвыборная агитация, она продлится вплоть до 22-го марта. Сейчас в списках кандидатов в депутаты местных Советов зарегистрированы более 22 тысяч человек. Основной день голосования назначен на ближайшее воскресенье — 23 марта.

Тем временем милиция перешла на усиленный режим несения службы. Дежурство теперь осуществляется круглосуточно. Во все дни выборов под охраной будет каждый избирательный участок. Кроме того, в МВД создан оперативный штаб, налажено тесное взаимодействие с избирательными комиссиями.

Иван Кубраков, начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Органы внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. Сотрудники органов внутренних дел несли службу на избирательных участках как во время избирательной компании, так и непосредственно при проведении выборов, то есть 23 марта.

Обеспечивать порядок правоохранители будут и во время культурных мероприятий, которые пройдут 23 марта, в основной день голосования. Только в Минске их запланировано более ста. Также будет организована выездная торговля, товары там обещают продавать с приятными скидками.

Несмотря на будний день, возможностью сделать свой выбор заранее уже воспользовалось достаточно большое количество людей. Среди них и общественные деятели. Так, председатель центризбиркома Лидия Ермошина пришла на столичный участок номер 48, не только чтобы проголосовать, но и проверить его работу. Она поговорила с наблюдателями, отправила бюллетень в урну и поделилась мнением с прессой о том, каким по ее мнению должен быть депутат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я считаю, что главная обязанность кандидата — быть порядочным человеком. Кандидат в депутаты, а потом депутаты решает с нами общие вопросы, он помогает исполнительной власти решать вопросы жизни города, нашего региона, в котором мы живем. Сегодня по окончанию дня, то есть после 19 часов все участковые комиссии составят протоколы, вывесят здесь для всеобщего обозрения о количестве граждан, которые получили свои избирательные бюллетени. И мы будем знать этот свой первый процент досрочно проголосовавших.