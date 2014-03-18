Новости России. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым. В дальнейшем по протоколу последует рассмотрение обращения Крыма как иностранного государства о приеме в состав Российской Федерации в качестве субъекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно официальным данным, за вхождение Автономии в состав России на прошедшем 16 марта в Крыму референдуме проголосовало свыше 96% жителей полуострова. Результаты голосования жителей Севастополя, города с особым статусом, приблизительно такие же.

Международные наблюдатели, следившие за ходом референдума, заявили, что нарушений при народном волеизъявлении допущено не было. Тем временем, Генассамблея ООН намерена провести пленарное заседание по ситуации в Украине. Оно запланировано на 20 марта.