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На повестке дня очень много идей, инициатив: заместитель генсека ЦЕИ

21 июня 2017 19:23
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Новости Беларуси. Главы МИД стран Центрально-европейской инициативы начали прибывать в белорусскую столицу. 22 июня в Минске пройдет заседание руководителей внешнеполитических ведомств этой международной организации. Предполагается, что главной темой дискуссии станет вопрос объединения усилий для сохранения стабильности в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время в ЦЕИ разрабатывается новый план действий и меняются правила в структуре.

На повестке дня очень много идей, инициатив: заместитель генсека ЦЕИ-1

Новшества должны будут еще лучше работать на укрепление региональных связей между европейскими государствами.

Винченцо Амендола, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии:
Мы нечто большее, чем просто организация.

Мы своего рода единый континент, который живет благодаря постоянному диалогу,

торговым отношениям и культурному обмену между Беларусью и Италией. Наши страны дружат на протяжении многих лет. Нам нужно и дальше поддерживать связь, и инициатива должна исходить от обеих сторон.

На повестке дня очень много идей, инициатив: заместитель генсека ЦЕИ-4

Маргот Клестиль-Леффлер, заместитель генерального секретаря Центрально-европейской инициативы:
От этой встречи я ожидаю продуктивного результата.

Если вы знаете, я была аккредитована в вашей стране в качестве посла на протяжении пяти лет.

Поэтому для меня огромное удовольствие посетить вашу страну, ведь белорусы очень близки и дороги мне. Спасибо за теплый прием. На повестке дня очень много идей, инициатив. Мы открыты для новых сфер взаимодействия, у нас много тем для обсуждения – к примеру, вопросы миграции, беженцев.

В 2017 году Беларусь находится в статусе председателя Центрально-европейской инициативы.

# Беларусь-Евросоюз # Фотофакт # Маргот Клестиль-Леффлер # Винченцо Амендола

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