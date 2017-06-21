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В Минск прибывают главы МИД стран ЦЕИ

21 июня 2017 14:05
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Новости Беларуси. Главы МИД стран Центрально-Европейской инициативы начали прибывать в белорусскую столицу. 22 июня в Минске пройдет заседание руководителей внешнеполитических ведомств этой международной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предполагается, что главной темой дискуссии станет вопрос объединения усилий для сохранения стабильности в регионе.

В настоящее время в ЦЕИ разрабатывается новый план действий и меняются правила в структуре. Новшества должны будут еще лучше работать на укрепление региональных связей между европейскими государствами.

Напомним, в 2017 году Беларусь в статусе председателя Центрально-Европейской инициативы.

# Беларусь-Евросоюз

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