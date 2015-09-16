Выборы Президента Беларуси – 2015: Лидия Ермошина провела онлайн-конференцию о ходе избирательной кампании

Новости Беларуси. И начнем с темы главной политической кампании года. Сейчас – один из самых интересных этапов избирательной гонки – агитационный. Некоторые её участники активно включились в этот марафон, проводя пикет за пикетом, переезжая из одного города в другой. 16 сентября глава Центризбиркома Лидия Ермошина во время онлайн-конференции озвучила интересные подробности о ходе президентской избирательной кампании. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ с последними новостями.

Около одного из столичных кинотеатров 16 сентября каштану негде упасть. По соседству сразу несколько пикетов в поддержку кандидатов на высший государственный пост. Около плакатов Татьяны Короткевич собираются журналисты. Ровно в полдень появляется и сам претендент на президентское кресло. У единственной женщины-кандидата в Президенты сейчас напряженная пора. Вчера она посетила несколько городов в Витебской области. За время агитации – а это примерно месяц – Короткевич намеревается объехать полсотни белорусских городов.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Маршрут примерно такой: я уезжаю в каком-то направлении, останавливаюсь в пикетах, вечером встреча, а потом назад. Я не устаю от того, что я общаюсь с людьми. Очень многое дают эти встречи – еще одни нюансы, еще одни сложные вопросы, которые нужно решать в стране.

Татьяна Короткевич и Сергей Гайдукевич уже заявили об участии в теледебатах, которые пройдут 3 октября. А вот первый митинг Гайдукевича запланирован на завтра. Уже есть и сценарий. Только что из типографии привезли агитационные материалы. Тем временем руководитель его инициативной группы встретился с экспертами БДИПЧ ОБСЕ, которые наблюдают за ходом предвыборной кампании в Беларуси.

Олег Гайдукевич, руководитель инициативной группы кандидата в Президенты Республики Беларусь Сергея Гайдукевича:

Их интересует буквально все, начиная от того, как проходит агитационная работа и даже мелочи – где она проводятся, в каком формате. Кампания проходит открыто, честно, о чем мы сегодня говорили с БДИПЧ ОБСЕ. Они тоже отметили, что действительно видят многие положительные изменения в нашей стране.

С международными наблюдателями встретился еще один кандидат в Президенты Николай Улахович. Детали этой беседы остались за закрытыми дверями. В целом, Улахович пока воздерживается от заявлений и выступлений в СМИ.

Встреча с представителями миссии ОБСЕ запланирована и у председателя Центризбиркома. В ближайшее время эта организация опубликует промежуточный отчет о ходе избирательной кампании.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Республики Беларусь:

Кроме того, ОБСЕ буквально ежедневно просит нас копировать жалобы, связанные с выборами и ответы на них. Что же касается миссии СНГ, то она задает вопросы в рабочем порядке, но каких-то официальных встреч, контактов на уровне руководства пока не происходит.

Тем временем на сайте Центризбиркома появилась информация об избирательных фондах кандидатов. Среди вариантов пополнения счета – личные средства претендентов и добровольные пожертвования юридических и физических лиц. Максимальный размер фонда не может превышать 9 тысяч базовых величин.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Республики Беларусь:

Самый большой вклад – это несколько буквально перечислений, очевидно, достаточно много от юридических лиц – более 200 миллионов у Александра Григорьевича Лукашенко. И 400 тысяч есть на счету у госпожи Короткевич. По двум остальным фондам пока поступлений нет, потому что средства, которые были до регистрации, уже потрачены, очевидно.

Агитацию проводят 4 кандидата в Президенты. Они уже обнародовали свои предвыборные программы. Двое из претендентов – действующий глава государства Александр Лукашенко и Николай Улахович – разместили тезисы на сайте газеты «Сб. Беларусь сегодня». Впрочем, такое право есть у всех претендентов. Уже начались выступления в теле- и радиоэфире. Впереди еще теледебаты. Выборы в Беларуси пройдут 11 октября.