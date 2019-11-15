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«Мы за хорошее будущее наших детей, за развитие». В Витебске досрочно голосуют целыми семьями

15 ноября 2019 11:49
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей. И к этому моменту свой выбор сделали почти 19,5 % белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы за хорошее будущее наших детей, за развитие». В Витебске досрочно голосуют целыми семьями-1

Как заявили в Центризбиркоме, явка в этом году выше, чем во время предыдущей парламентской кампании. Самый активный регион – Витебский. Впрочем, не отстают и другие. Напомним, возможностью проголосовать досрочно могут воспользоваться избиратели, которые по ряду причин не смогут прийти на участки в основной день выборов – 17 ноября.

«Мы за хорошее будущее наших детей, за развитие». В Витебске досрочно голосуют целыми семьями-4

Александр и Мария Савченко:
Семьей мы все время приходим голосовать вместе. А досрочно – потому что в воскресенье я дежурю, не получится. Мы голосовали за хорошее будущее наших детей, за развитие.

«Мы за хорошее будущее наших детей, за развитие». В Витебске досрочно голосуют целыми семьями-7

Алексей Дадеркин:
Я сделал осознанный выбор, потому что считаю, что этот человек сможет также помочь нам, также помочь нашему государству прийти, наверное, к лучшему. Мы всегда приходим на выборы с детьми, чтобы они видели, как родители участвуют. И в будущем, чтоб сами участвовали в выборах.

«Мы за хорошее будущее наших детей, за развитие». В Витебске досрочно голосуют целыми семьями-10

Досрочное голосование продлится до субботы включительно. Избирательные участки работают с 10.00 до 19.00. С перерывом на обед с 14 до 16 часов.

# Избирательная кампания в парламент # Александр Савченко # Фотофакт

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