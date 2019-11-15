«Мы за хорошее будущее наших детей, за развитие». В Витебске досрочно голосуют целыми семьями

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей. И к этому моменту свой выбор сделали почти 19,5 % белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей. И к этому моменту свой выбор сделали почти 19,5 % белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявили в Центризбиркоме, явка в этом году выше, чем во время предыдущей парламентской кампании. Самый активный регион – Витебский. Впрочем, не отстают и другие. Напомним, возможностью проголосовать досрочно могут воспользоваться избиратели, которые по ряду причин не смогут прийти на участки в основной день выборов – 17 ноября.
Александр и Мария Савченко:
Семьей мы все время приходим голосовать вместе. А досрочно – потому что в воскресенье я дежурю, не получится. Мы голосовали за хорошее будущее наших детей, за развитие.
Алексей Дадеркин:
Я сделал осознанный выбор, потому что считаю, что этот человек сможет также помочь нам, также помочь нашему государству прийти, наверное, к лучшему. Мы всегда приходим на выборы с детьми, чтобы они видели, как родители участвуют. И в будущем, чтоб сами участвовали в выборах.
Досрочное голосование продлится до субботы включительно. Избирательные участки работают с 10.00 до 19.00. С перерывом на обед с 14 до 16 часов.