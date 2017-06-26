Новости Беларуси. Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 26 июня. В Овальном зале на вопросы сенаторов и депутатов будут отвечать представители правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день станет заключительным в работе второй сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. А вот депутатский корпус рассмотрит в первом чтении законопроект о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс, поправки в закон «О защите прав потребителей», а также в некоторые законы по вопросам регистрации сделок с недвижимостью.