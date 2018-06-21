Президент Беларуси поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра российской столицы Сергея Собянина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к делу Вы вносите большой вклад в развитие экономического потенциала Москвы, улучшение качества жизни жителей российской столицы и повышение уровня их социального благополучия», – отметил белорусский лидер. Глава государства выразил уверенность, что деятельность Сергея Собянина на государственном посту будет и в будущем содействовать реализации совместных белорусско-российских проектов и наращиванию сотрудничества между странами.