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Президент Беларуси поздравил с 60-летием мэра Москвы Сергея Собянина

21 июня 2018 07:44
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 60-летием мэра российской столицы Сергея Собянина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к делу Вы вносите большой вклад в развитие экономического потенциала Москвы, улучшение качества жизни жителей российской столицы и повышение уровня их социального благополучия», – отметил белорусский лидер. Глава государства выразил уверенность, что деятельность Сергея Собянина на государственном посту будет и в будущем содействовать реализации совместных белорусско-российских проектов и наращиванию сотрудничества между странами.

# Юбилеи # Александр Лукашенко # Фотофакт

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