Мы не совсем готовы к рыночной экономике: депутат Валерий Бороденя о декрете о социальном иждивенчестве

Новости Беларуси. О декрете № 3 поговорим с депутатом Палаты представителей Валерием Бороденей.

Валерий, здравствуйте. Вы участвовали комиссиях, которые рассматривали конкретные случаи людей, которые подпила под действие декрета № 3. Какие были случаи, ситуации, и вообще что пошло не так с этим документом?

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Что пошло не так мне сложно судить. Мне кажется, что философия документа была правильная, в общем-то. Мы, наверное, не совсем готовы к тому, что рынок когда-нибудь придет, и он заставит нас мыслить по-рыночному, и остаемся в душе советскими людьми. А на самом деле тренд того, что каждый человек должен понимать, что его спросят: «Совпадают ли твои расходы с твоими доходами? Откуда эти расходы, если нет доходов?»

К этому надо быть готовым, и когда мы провозгласили рыночную экономику, мы как раз на это и согласились.

Хочу сказать, что часть людей все-таки вышла из теневой экономики и стала реально показывать доходы. Это долгосрочный тренд, и мы должны быть готовы к тому, что если все-таки идем по пути рыночной экономики, сокращаем количество контрольных мероприятий и говорим «свобода бизнеса», то чем большая степень свободы, тем большая степень ответственности каждого человека. Работодателя, предпринимателя, бизнесмена – за своих работников, за свой бизнес. И каждого наемного работника тоже. Он должен спросить, какой у него правовой статус. Была, кстати, еще одна проблема, которая вскрылась, когда мы рассматривали.

Очень многие люди работали по договорам подряда, которых потом не оказалось в организации.

То есть работа была проделана, деньги были получены. Это тоже серая схема ухода. Я думаю, что это тоже должны проанализировать соответствующие службы.

Конечно, с точки зрения введения в действие этого декрета об иждивенчестве были не до конца проработанные механизмы. Но что касается самой философии, мы должны понимать: ни одна страна мира, даже самая богатая, не может себе позволить роскоши, как многие сегодня пытаются показать: «Я участвую, потребляя товары». Мы все потребляем товары, но все должны быть в равных условиях, потому что те, кто еще и оплачивает налоги с доходов, отчисления в фонд социальной защиты, они тоже потребляют и тоже оплачивают эти налоги.

Остальные должны быть готовы, что у них попросят подать декларацию, отчитаться, за счет чего они живут.

Ну и, конечно, достаточно большой слой тех, кого реально можно назвать «тунеядцами». Это люди в возрасте 30-40 лет, живут с родителями, чаще всего на их пенсию, и не стесняются в этом признаваться.

Кто же эти люди, которые железобетонно должны платить по этому декрету № 3? Чем они занимаются или не занимаются?

Тут есть масса вопросов.

Кто должен платить? Да, вот эти люди, которые паразитируют на своих родителях.

И самое интересное: заявления в органы власти подают не они сами, а их родители за своих любимых чад. То есть в его 30-40 лет приходит мама, подает заявление: «Освободите моего ребенка, потому что он мне очень помогает». «Ребенок» в 30-40 лет звучит уже как-то не очень.

На совещании у Президента подчеркивалось, что декрет № 3 – документ не столько финансовый, сколько идеологический. Как это можно расшифровать пошире?

В основе принятия этого документа лежало не желание восполнить доходы в бюджет, и никаких там расчетов не было, сколько там чего он принесет в бюджет. Тем более что речь идет о небольших суммах. Речь идет о том, что сплошь и рядом есть моменты, когда люди, живущие в одном доме, одном населенном пункте или работают в бюджетной сфере, на предприятии, свой бизнес ведут, ИП, все у них узаконено. Или не говорят никому, откуда у них источники дохода, но, тем не менее, демонстрируют свои достижения и так далее. И часто это вызывает справедливые нарекания, когда есть определенные серые сферы.

К сожалению, у нас пока не сформировалась та культура, которая есть во многих западных странах.

Если человек бахвалится, тем, что он обманул государство, об этом человеке надо сообщить в налоговую инспекцию, чтобы она поинтересовалась: «Зачем ты обманул, тем самым ослабляя наше государство, ослабляя государственный суверенитет?» У нас такой культуры нет, наша субкультура немножко другая, она у нас осталась с того, советского времени.

И поэтому государство находит свои механизмы находить тех людей.

Мало того, судебная практика может показать, что многие люди, проигрывая в судах дела и будучи обязанными выплачивать некие суммы пострадавшим, не делают этого. Пользуясь при этом достаточно дорогими автомобилями, проживая в комфортабельном жилье. Почему? Потому что эти люди говорят: «У меня ничего нет. Я вот такой обездоленный, нигде не работаю». И юридически они находят эти уловки. Против вот этого тоже направлен декрет.

Это не говоря о том, что многие люди до сих пор не поняли, насколько важно узаконить свой юридический статус. Есть какие-то подработки, временные работы, человеку хватает, он ведет очень аскетичный образ жизни. Но он не думает, что будет потом, когда придет определенный возраст.

Считается по умолчанию, что государство может брать на себя издержки по пенсионному обеспечению и так далее.

Конечно, оно может и будет, и социальные обязательства нашего государства не будут снижаться в обозримом будущем. Но для этого должна повышаться дисциплина. Каждый человек должен понимать, что он имеет обязательства перед государством.

Если ты заработал, ты должен отчитаться и уплатить налоги.

О том, как далее будет реализовываться декрет № 3 программа «Неделя» разговаривала с депутатом Палаты представителей Валерием Бороденей.