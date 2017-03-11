Декрет № 3, диалог власти и населения, отношения с Россией: какие темы поднял Президент на совещании об актуальных вопросах развития Беларуси

Пока разного рода руководители, политологи, простые белорусы гадали, фантазировали, а, может быть, и ждали у моря погоды, Президент принял решение – не разрубил гордиев узел под названием Д-3, а потянул за нужные веревочки, чтобы аккуратно его развязать. Так уж сошлись обстоятельства, что благие намерения декрета № 3 – простимулировать тех, кого надо, к трудоустройству, восстановить справедливость в пользовании социальными льготами – не смогли опереться на экономическую почву. И, собственно говоря, документ не является экономическим или финансовым, заметил Президент, а несет в себе идеологический и моральный аспекты в первую очередь. Но экономические темы глава государства тоже заострил: и средняя зарплата в 500 долларов, и производство качественной продукции, и торговля (а, порой, торг) с Россией. Все это произошло во время совещания у главы государства в четверг. И это, безусловно, главное событие последних дней. Рассказывает Юлия Бешанова.

Декрет №3 всколыхнул, пожалуй, все общество и вызвал волну обсуждений и даже недопонимания. В том, что документ не разложили по полочкам и не объяснили людям его суть, Александр Лукашенко видит недоработку местных чиновников. Декрет отменять не станут, но дошлифуют. На взыскание сбора Президент наложил мораторий на год. Тем, кто успел оплатить счет, деньги пойдут в зачет следующих 12 месяцев. Впрочем, если в 2017 году в трудовой книжке появится запись о трудоустройстве, взнос вернут. Потенциальных социальных иждивенцев еще раз пересчитают. Обновленные списки на стол Президенту должны лечь не позднее 1 октября.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Декрет № 3 о социальном иждивенчестве – это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно – заставить работать тех, кто должен и кто может. Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций – это их прежде всего работа. А контроль – за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Списки должны быть выверены.

И еще один штрих – все деньги, собранные с иждивенцев, останутся в местных бюджетах и пойдут на нужды детей. Только на образование в нынешнем году финансирование увеличится на 12%. Отдельная история – асоциальные личности, которые не хотят участвовать даже в финансировании затрат на свою личную жизнь, не то что государственных расходов. Установка главы государства – День труда все сегодняшние безработные должны встретить на рабочем месте.

Александр Лукашенко:

Я уже говорил о тех, кто ведет асоциальный образ жизни, они у нас есть (пусть не обижаются) – пьяницы, алкоголики, те же действительно тунеядцы, как их называли раньше. К ним – одни методы по принуждению к работе. Тех, кто по несчастью оказался без работы, мы должны каждого принять, и не только в службе занятости (непонятно какой орган там бюрократический), а в органах власти. И посмотреть из того, чем дышит человек, оказать ему помощь. Но люди должны понимать, что они прежде всего должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть на работе.

К слову, численность зарегистрированных на бирже труда в Беларуси снижается вот уже девять месяцев подряд. А на постсоветском пространстве мы занимает нижнюю строчку по количеству безработных. Сегодня тех, кто в поиске, в Беларуси чуть более 30 тысяч. Вместе с тем, службы занятости констатируют: есть 36 тысяч свободных мест. То есть желающие не сидеть сложа руки без дела не останутся. Естественно, труд должен оплачиваться по достоинству.

Александр Лукашенко:

Так вот запомните: если только не будет реализована моя установка по средней зарплате, пеняйте сами на себя. Вот если мы выйдем на эту цифру, к нам претензий не должно быть. Кровь из носу мы должны решить эту проблему – обеспечить людей работой и среднюю зарплату по стране в $500.

Недопонимание сути документа и недоработка чиновников привели к тому, что в областных городах на площади вышли люди с требованием отметить декрет. Социальную обиду тех, кто несправедливо оказался зачислен в иждивенцы, умело подогревают профессиональные борцы за всеобщее счастье. При ближайшем рассмотрении – за собственные доходы и амбиции.

Александр Лукашенко:

Наши «майданутые» поехали в Киев искать там «майданутых» организаторов. Вы же понимаете, что эти люди будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300-400 человек во главе с нашими отморозками, которые в Киев ездили, они будут провоцировать. Они найдут 10-20 профессионалов (не мне вам объяснять), которые в Киеве открыли стрельбу. А когда прольется кровь, тогда уже беда. Поэтому работать надо на предупреждение. Я говорю это публично. И все те, которых мы выпустили из застенков за прошлые деяния, если они не поняли, их надо вернуть обратно.

Проблемы и разногласия решать нужно, наладив открытый диалог между властью и населением. Для этого чиновники всех уровней должны перестать зарывать голову в песок и выйти в народ. Основа общения – взаимное уважение и соблюдение правил игры.

Александр Лукашенко:

Мы не против подобных шествий, демонстраций. Людям для выражения, я только что сказал, своих мнений также должно быть отведено место, как в развитых странах Запада. Пусть туда приходят и выражают свое мнение. И если они позвали туда начальника, значит, он там должен быть. И не дай бог этого начальника кто-то там оскорбит. Милиция должна отфиксировать подобное оскорбление и принять жесточайшие меры. Мы должны научиться вести диалог с людьми, но жесточайшая ответственность за нарушения. Пресекать всякие попытки. Это не касается людей, которые хотят обратить на себя внимание и которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов. И отвечать они должны по всей строгости закона. Майдана в Беларуси не будет. Перестаньте об этом думать и говорить. Даже предпосылок к этому нет.

Кроме внутренних проблем и вопросов, «накипело» и во внешней политике. Причем черная кошка пробежала между давними партнерами и союзниками – между Минском и Кремлем. Кризисы в отношениях двух стран случались и раньше. Но впервые клубок противоречий оказался таким запутанным. Самый затянувшийся вопрос – спор о ценах на энергоносители. Александр Лукашенко настаивает, что из-за падения цен на нефть стоимость газа для страны должна быть ниже, чем в 2016 году. Отсутствие понимания со стороны давнего партнера вылилось для Беларуси в задолженность. Счет – 550 миллионов долларов.

Александр Лукашенко:

Нас уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, что наши отношения с Россией – это не бухгалтерия. В их основе лежит нечто большее. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится.

Риторика недавней встрече двух премьеров в Бишкеке выдалась напряженной. Москва подчеркивает: ничего личного – только бизнес. Дмитрий Медведев прозрачно намекает – в интеграционном объединении Беларусь никто не держит. Это при том, что Евразийский экономический союз создавался на партнерских условиях. Но Кремль об этом, видимо, забывает.

Александр Лукашенко:

Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Второе. Если мы строим наш союз – Единое государство мы замахнулись построить, – то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим. Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет.

Нашумевший декрет, проблемы трудоустройства и давняя дружба, давшая трещину… Во время совещания глава государства ответил на все вопросы, которые сегодня волнуют белорусов и активно обсуждаются. Для чиновников слова Президента – руководство к действию, для простых белорусов – понимание того, что государство не замалчивает насущные проблемы, а вместе с народом ищет пути их решения.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь