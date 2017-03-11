Беларусь ненавидят за то, что нельзя прийти и раздербанить: Александр Запесоцкий о белорусской модели развития

Мы вновь возвращаемся к совещанию у главы государства об актуальных вопросах развития страны. Предельно открыто Александр Лукашенко оценил современные отношения Беларуси и России. Проблемы есть, они известны. И подоплека понятна. У Беларуси своя модель развития и самостоятельная независимая политика. Это тоже одна из причин непонимания. Оригинальность и успех белорусского пути признают многие авторитетные люди. Например, доктор культурологии, академик Российской академии наук, профессор Александр Запесоцкий, который является ректором Санкт-Петербургского гуманитарного университета и, к слову, колумнистом газеты «Комсомольская правда». Предлагаем небольшой фрагмент из его интервью программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Мы очень часто говорим о том, что мы пытаемся сохранить или взять все самое лучшее из нашего советского прошлого и при этом адаптироваться к тому дикому капитализму, о котором вы говорите. Критики такого пути говорят, что это замедляет всю историю, что мы ни вперед не движемся, ни назад не скатываемся. Как вы смотрите на этот путь, исходя из своих принципов?

Александр Запесоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов:

Вы знаете, то, что происходит в Беларуси, мне очень нравится. Я вижу, с какими сложностями проходит жизнь, насколько все очень непросто, какому давлению подвергается руководитель страны, каким провокациям, какие сложности вокруг, какие интриги, как пытаются поссорить с Россией, как недобросовестно освещают происходящее здесь у нас. То, что происходит у вас здесь, освещают в СМИ однозначно недобросовестно. Я конечно тревожусь, когда происходят какие-то очень сложное вещи вокруг вас. Тревожность, потому что это очень интересная модель, которая вопреки диким законам, существующим вокруг, все же существует.

А можно назвать эту модель случайностью? Случайность, которая основана на сильной личности. Если бы не один человек, может быть, ничего этого не произошло.

Александр Запесоцкий:

Случайность – это скрытая форма закономерности, проявления закономерности. Она очень во многом связана с личностью лидера. Если бы я сломался лет 15 назад, вы бы уже и здесь видели университет, который торгует дипломами. Нас ненавидят очень многие, как ненавидят Беларусь за то, что нельзя прийти и раздербанить вашу народохозяйственную систему. За это ненавидят российские олигархи, контролирующие СМИ, организующие нападки на вас. Есть ли какое-то будущее у вашей модели? Я думаю, конечно, очень многое зависит от субъективного фактора. Но есть, конечно. Посмотрите, как, например, Китай удачно сочетает преимущества государственного оперирования экономической системой и постепенно включает механизмы формирования рынка. Дело это очень непростое. И сейчас уже Запад смотрит, что и как они делают, и что и как можно перенять. Я ведь у вас бывал и много общался с людьми. Люди очень дорожат тем, что удалось сохранить в стране, люди понимают, в каких сложных условиях развивается страна.