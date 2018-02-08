«Мы много наших возможностей не реализуем». Президент обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Латвии

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия готовы развивать отношения по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обоюдный интерес подтвердили на встрече во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял премьер-министра соседней страны. Это его первый визит в Минск за последние девять лет. И стороны рассчитывают, что он станет своего рода катализатором сотрудничества. Среди основных направлений – логистика, транспорт, высокие технологии, научные разработки.

Премьер-министр Латвии в Беларусь не приезжал с 2009. Хотя отношения между странами все это время развивались и складывались вполне благополучно. Но 8 февраля Марис Кучинскис признается, приехал с желанием сотрудничество расширить. В Минске взаимность интереса подтвердили. Во Дворце Независимости главу латвийского правительства ждали.

Диалог Беларуси и Латвии это не только встреча соседей. Это еще отношения Беларусь - Евросоюз. Взгляды Риги не выходят за рамки общеевропейской политики. Но, с другой стороны, Латвия никогда не стеснялась озвучивать свой интерес в нормализации наших отношений со старым светом. Проявляла активность в отмене санкций. Не забывала о восточных соседях в рамках своего председательства в ЕС. А еще в Беларуси оценили конструктивную позицию официальной Риги по Островецкой АЭС. Ведь попытки Вильнюса дискредитировать нашу атомную станцию там поддержку не нашли. И Президент в ходе встречи даже заметил, это ведь не просто наша электростанция, в эпоху глобализации она может стать общим достоянием.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всё познается в сравнении. В сравнении с другими нашими соседями у нас с Латвией хорошие отношения. Но меня не покидает мысль о том, что наши отношения могут быть значительно лучше. Мы много наших возможностей не реализуем. И в этом плане ваш визит в Беларусь очень желанный и значимый. Я вам хочу сказать честно: если Латвия того захочет, мы можем значительно продвинуться п о всем направлениям и вопросам, которые ту же Латвию интересуют прежде всего. И транспорт, и логистика, и политические вопросы, и Восточное партнерство, контакты с Европейским союзом. Все-таки это граница Европейского союза и Беларуси, притом надо прямо сказать, дружественная граница в отличие от многих других. Это правда. Очень надеюсь, господин премьер-министр, что после этого визита мы многое сможем сделать. Вам просто нужно избавиться (видимо, как и многим другим) от чувства того, что мы уж слишком зависимы от нашей братской России и не способны какие-то делать шаги без оглядки. Никогда вас не упрекнули в том, что вы вступили в Европейский союз. Наоборот, пытаемся из этого извлечь пользу. Мы рады за вас, если у вас получается. Но вы должны четко понимать, что Россия для нас не просто дружественная страна. Там живет братский нам народ. Вы заинтересованы с точки зрения экономики в отношениях с Беларусью. Правильно, и мы к этому готовы. Точно так и нам выгодны отношения с Российской Федерацией с точки зрения экономики. Вы должны быть уверены, что Латвия для нас не чужая страна.

Марис Кучинскис с Президентом говорит без перевода. И в отношениях наших, считает, недопонимания быть не должно. Живут латвийцы в Евросоюзе. Но и с нами общаются на одном языке. Премьер-министром господин Кучинскис стал относительно недавно – в 2016. Но в политике у него опыт большой. В своей стране он выступал как защитник социальных институтов: медицины, образования, наконец, демографии. И в этом белорусы с ним солидарны. А еще соседи взялись за налоговую реформу. Среди задач ее вывести из тени работающих нелегально. По мнению премьера, тот кто не платит налог – не может получать в государстве услуги.

Вообще Латвия страна небольшая, население почти как в Минске. ВВП 27 миллиардов долларов, последнее время экономика демонстрирует рост. Что интересно, увеличивается доля высокотехнологичных товаров и услуг. И здесь совпали наши государственные тренды. Кстати, один из пунктов визита в белорусскую столицу – наш ПВТ. Президенту Беларуси Марис Кучинскис предлагает сотрудничество в науке. И в нашем государстве к ней большой интерес.

Марис Кучинскис, премьер-министр Латвийской Республики:

Очень многое мы не использовали из того, где можно найти общий интерес. Как вы говорили, в Европейском союзе есть одни условия, но мы знаем вас, знаем язык, можем искать все пункты не только по транзиту и логистике. Вчера мы с премьером договорились в течение месяца конкретные пункты поставить, в которых мы в этой сфере будем работать.

Двусторонний товарооборот в районе 440 миллионов долларов. Кстати, Латвия входит в десятку наших торговых партнеров. Работаем и над инвестициями. Уже действуют на нашей территории около 6 сотен предприятий с капиталом из соседней страны. Не так давно в Беларусь, например, пришла известная латвийская торговая сеть со своими товарами для дома. Белорусы, разумеется, в том числе приглашают инвесторов в «Великий камень».

Екатерина Жилянина, СТВ:

В топе перспективных направлений для сотрудничества – транспорт-транзит-логистика. Это понятно, общая граница и, само собой, наше географическое положение. Латвия к тому же имеет выход к морю. О загрузке порта на встрече тоже шла речь. Глава государства отметил, белорусы готовы рассматривать предложения, обоюдная выгода здесь главный индикатор. Наши экспортные грузы занимают второе место в общем объеме железнодорожных перевозок Латвии. И сегодня стороны рассматривают проект электрификации железных дорог.

Улдис Рейманис, заместитель государственного секретаря Министерства транспорта Латвийской Республики:

Для обеих стран важна одна ситуация: то, что если мы доходим до границ с электрификацией, что с вашей стороны мы можем использовать ваши мощности для осуществления железнодорожных сообщений. В Минск приехали почти полсотни латвийских бизнесменов. Со своими предложениями: от логистики до банковского сектора.

Александр Башлий, начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи:

У нас есть варианты, которые мы можем предложить по наполнению складской инфраструктуры прибалтийских портов. Это тот же экспорт лесопродукции, также очень большие потоки идут на кормовые добавки из той же Аргентины через прибалтийские порты. Естественно, нужно будет импортную составляющую также прорабатывать. Двусторонние отношения активно развивают регионы. Договоры о сотрудничестве между собой заключили 60 пар городов. Накануне о возможностях Марис Кучинскис говорил с белорусским коллегой. Андрей Кобяков, кстати, в Риге был в 2016, там состоялся саммит формата « 16+1 » . Два премьера в рамках того визита нашли время и на двусторонние переговоры.