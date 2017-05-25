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Визит белорусской делегации во главе с Андреем Кобяковым в Республику Татарстан начинается 25 мая

25 мая 2017 06:17
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Новости Беларуси. 25 мая начинается официальный визит в Республику Татарстан белорусской делегации. Ее возглавит премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков. Глава белорусского правительства встретится с руководством этого российского региона, а также посетит крупные предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит белорусской делегации во главе с Андреем Кобяковым в Республику Татарстан начинается 25 мая-1

Уже на следующий день белорусские делегаты примут участие в заседании Совета глав правительств в СНГ и Евразийского межправительственного совета, которые состоятся в Казани. В повестку дня форумов включены вопросы, касающиеся, взаимодействия стран в сфере инноваций, обеспечения транспортной безопасности, использования атомной энергии в мирных целях, а также таможенного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия

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