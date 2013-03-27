Модель социально-экономического развития Беларуси названа образцовой для многих стран

Новости Беларуси. Главной темой встречи китайских ученых с белорусскими коллегами и представителями политических партий страны стала модель социально-экономического развития Беларуси. Гости из Поднебесной назвали эту модель образцовой. На встрече, которая прошла накануне в Минске, стороны обсудили также возможные перспективы совместной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чен Энфу, директор института марксизма Китайской Академии общественных наук:

Белорусская модель экономического развития отличается социальной направленностью, причем на рынке доминирует государственная собственность. Мы тоже ориентируемся на социальные нужды, но доля рыночной собственности у нас выше, и это приводит к большей разнице между богатыми и бедными людьми. Беларусь же, с учетом этого показателя, могла бы стать образцом для многих других стран.

Игорь Карпенко, первый секретарь ЦК КПБ:

Сегодня проблемы современного мироустройства, выдвижение альтернатив капиталистическому пути развития находит все большую популярность среди исследований ученых-обществоведов. И вот сегодняшняя встреча – это возможность поделиться мнениями, какими мы видим перспективы развития общества будущего.