Прямой эфир

Модель социально-экономического развития Беларуси названа образцовой для многих стран

27 марта 2013 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главной темой встречи китайских ученых с белорусскими коллегами и представителями политических партий страны стала модель социально-экономического развития Беларуси. Гости из Поднебесной назвали эту модель образцовой. На встрече, которая прошла накануне в Минске, стороны обсудили также возможные перспективы совместной работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чен Энфу, директор института марксизма Китайской Академии общественных наук:
Белорусская модель экономического развития отличается социальной направленностью, причем на рынке доминирует государственная собственность. Мы тоже ориентируемся на социальные нужды, но доля рыночной собственности у нас выше, и это приводит к большей разнице между богатыми и бедными людьми. Беларусь же, с учетом этого показателя, могла бы стать образцом для многих других стран.

Игорь Карпенко, первый секретарь ЦК КПБ:
Сегодня проблемы современного мироустройства, выдвижение альтернатив капиталистическому пути развития находит все большую популярность среди исследований ученых-обществоведов. И вот сегодняшняя встреча – это возможность поделиться мнениями, какими мы видим перспективы развития общества будущего.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Игорь Карпенко # Чен Энфу # Китайская Академия общественных наук # ЦК КПБ

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Ладутько встретился со студентами университета культуры и искусств
26 марта 2013 18:44

Николай Ладутько встретился со студентами университета культуры и искусств

27 марта на бизнес-форуме в Дубае Беларусь презентует свой инвестиционный потенциал
26 марта 2013 17:18

27 марта на бизнес-форуме в Дубае Беларусь презентует свой инвестиционный потенциал

Газораспределительный пункт на солнечной батарее появился в Молодечно
26 марта 2013 15:03

Газораспределительный пункт на солнечной батарее появился в Молодечно