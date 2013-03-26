27 марта на бизнес-форуме в Дубае Беларусь презентует свой инвестиционный потенциал

Новости Беларуси. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты готовы сотрудничать в различных сферах. Продолжается визит нашей делегации во главе с Президентом Александром Лукашенко в эту страну. Сегодня в самом разгаре подготовка к Белорусско-эмиратскому бизнес-форуму. Он откроется завтра в крупнейшем торговом, финансовом и туристическом центре Ближнего Востока - Дубае.

После Гонконга и Сингапура это третий по важности центр ре-экспорта в мире. 27 марта Беларусь презентует здесь свой инвестиционный потенциал, возможности промышленности, нефтехимической отрасли и туризма.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

С другой стороны будет презентован наш деловой климат, те условия, в которых работают наши партнеры, инвесторы. И здесь важно подчеркнуть, что они очень динамично прогрессируют и меняются в лучшую сторону. Беларусь признана сегодня и в рейтингах мировых агентств как страна с очень быстропрогрессирующим показателем ведения бизнеса. И, в первую очередь, для нас, конечно, интерес представляет инвестиционная тематика, которая предполагает участие крупного капитала из ОАЭ, развитие, модернизацию и укрепление нашей промышленности.

Накануне Александр Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах провел ряд встреч. В частности, с наследным принцем эмирата Абу-Даби - заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве, промышленности и военно-технической сфере.

Достигнута договоренность в ближайшее время рассмотреть конкретные проекты. Об укреплении двусторонних отношений речь шла также на встрече белорусского лидера с вице-премьером, министром внутренних дел Эмиратов шейхом Сейфом бен Заидом аль-Нахайяном. Как было отмечено, отношения между странами характеризуются высоким уровнем открытости, доверия и активными политическими контактами.

Арабские Эмираты для Беларуси — основной экономический партнер в персидском заливе. Товарооборот между государствами в прошлом году составил без малого 40 миллионов долларов.

В нашей стране зарегистрировано 14 предприятий с арабским капиталом. За прошлый год бизнесмены из Эмиратов инвестировали в белорусскую экономику 23 миллиона долларов, это втрое больше чем в 2011, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.