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Газораспределительный пункт на солнечной батарее появился в Молодечно

26 марта 2013 15:03
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Новости Минской области. «Экономический эффект». В год бережливости молодечненские газовики используют альтернативные источники энергии. Так, в городе появился газораспределительный пункт на солнечных батареях. Экспериментальный проект пока единственный в области.

Мощности солнечного излучения хватает, чтобы питать газовую автоматику. По предварительным подсчетам, при мощности установки всего 9 ватт, за год один газораспределительный пункт будет экономить около 150 киловатт.

Если экономический эффект будет ощутим, энергоэффективный эксперимент в районе будет иметь продолжение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валерий Русак, главный инженер МПУ «Молодечномежрайгаз»:
Зимой вначале нам не хватало мощности, но потом, когда день увеличился, когда стало больше солнечных дней, мощность этой батареи увеличилась, электроэнергия, которую накапливает аккумулятор, тоже увеличилась, и этой электроэнергии нам стало достаточно для того, чтобы передавать контролирующие сигналы на аварийную службу.

# Государственная политика # Энергосбережение в Беларуси # Валерий Русак # МПУ «Молодечномежрайгаз»

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