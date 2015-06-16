Александр Лукашенко: ОБСЕ сможет направить для наблюдения за президентскими выборами всех, кого посчитает нужным

Новости Беларуси. На встрече президент Александр Лукашенко с генеральным секретарем организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньером шла речь и о главном политическом событии этого года в Беларуси – Президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, ОБСЕ сможет направить для наблюдения за ходом избирательной компании всех представителей, кого посчитает нужным.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы хорошо знаете, что мы находимся в канун Президентских выборов в Беларуси. ОБСЕ – это очень серьезная организация. Не скажу, что мы удовлетворены, как это происходит. Не потому, что вы чаще нас критикуете, чем отмечаете что-то положительное. Нет, не поэтому, а потому что у нас до сих нет единых подходов, правил в рамках ОБСЕ к наблюдению за выборами. Мы также предложили в свое время свои варианты вместе с постсоветскими республиками. Думаю, что они хоть когда-нибудь будут рассмотрены и приняты. Но жизнь идет. Можно соглашаться с чем-то - не соглашаться, критиковать друг друга - не критиковать. Но, тем не менее, мы имеем обязательства перед ОБСЕ в этой части. И недавно мы консультировались с Центральной избирательной комиссией. Считайте, что мы пригласили всех ваших представителей, которых вы считаете нужным направить для наблюдения за выборным процессом.