Новости Беларуси. Военные учения проходят в Гомельской области. Проверить на практике систему усиления охраны государственной границы на южном направлении поручил Александр Лукашенко.

Для укрепления рубежей страны в Гомельской области были сформированы новые пограничные заставы, штабы обороны и отдельная стрелковая рота территориальных войск.

Они стали главными участниками учений и будут отрабатывать вопросы поэтапного усиления белорусской границы. Подобные мероприятия в Гомельской области проходили и в 2014 году. Проверки на границе завершатся 18 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь:

На сегодня в рамках проверки, проводимой по указанию главы государства, все силы и средства, которые предназначены для усиления охраны государственной границы в южном направлении, отмобилизованы, выведены в свои районы, получили свою задачу, подготовлены и приступили к выполнению этих задач. И сегодня начались командно-штабные учения со всеми этими силами и средствами разных ведомств по выполнению практических задач — усиление охраны государственной границы в южном направлении.