Миссия ОБСЕ не заинтересована в заведомо негативной оценке парламентских выборов в Беларуси

Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил глава миссии Гирт Аренс. Группа наблюдателей от ОБСЕ работает в Минске уже с 11 августа.

Недавно к ним присоединились еще 40 представителей миссии из 22 стран. Эксперты намерены отслеживать работу административного персонала по выборам и соответствующих государственных структур, а также – применение избирательного законодательства. Ожидается, что накануне основного дня голосования в страну прибудут еще 300 краткосрочных наблюдателей для мониторинга открытия избирательных участков и процедуры подсчета бюллетеней.

Гирт Аренс, глава миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Республике Беларусь: "Хотел бы отметить, что в Беларуси нас принимают на должном уровне и очень хорошо. Не возникало никаких проблем с визами и пересечением границы. Также отмечу, с нашей стороны нет каких-то заготовленных отчетов. Наша оценка об избирательной компании будет основываться только на реальных фактах. Сам же я стараюсь воздерживаться от поспешных выводов".

Между тем, в шести избирательных округах – лишь по одному претенденту на депутатское кресло. В целом по стране документы для регистрации в качестве кандидата подали 365 человек. Проверяя данные избирательные комиссии будут проявлять лояльность. Об этом заявил секретарь ЦИК Николай Лозовик. По его словам, отказы в регистрации последуют только в случае грубого нарушения законодательства и процедуры выдвижения. Самый высокий конкурс на депутатский мандат в Минске – пять человек на место. Число желающих стать народными избранниками практически в два раза меньше, чем четыре года назад. По мнению специалистов, это связано в первую очередь со снижением активности политических партий.