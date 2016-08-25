«Мир больной у нас»: политолог Моргулис о терроризме и наркотиках

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог, автор концепции духовной дипломатии, редактор американского журнала о Беларуси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог, автор концепции духовной дипломатии, редактор американского журнала о Беларуси в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Майкл, вопрос к Вам, может, не как к политику, а больше, как к богослову. В мире много зла. Но зло совершенно разное. К примеру, из-за денег, в большей степени, происходят все военные конфликты. Так ли иначе. Но есть зло такое внутреннее , когда людей разрушают наркотики и другие слабости. Когда люди гибнут из-за славы или губят других из-за славы. И вот эта русская поговорка: «Выбирать из меньших зол». Что, по-Вашему, вот в той точке временной, в которой мы находимся, самое страшное зло для мира на сегодняшний момент?
Майкл Моргулис:
Я с точки зрения духовной отвечаю прямо на Ваш вопрос. В мире происходит постоянно сражение между Богом и дьяволом. Это ещё до меня Достоевский говорил: «А место этого сражения – сердце человека, душа человека». И эта борьба продолжается – между Злом и Добром, между хорошим и плохим, между улыбкой и ненавистью.
Мир больной у нас.
Надо признать, мир больной. И, вообще, я считаю и пишу об это часто – находится на краю пропасти. Потому что, если мы рассмотрим картину мира чуть-чуть вдалеке, не стоя прямо перед ней, мы увидим, что столько страшного происходит, столько крови льётся, столько детей убивают, в Сирии режут головы христиан, в Пакистане. В мире огромная сейчас сила появилась, которая незнакомая была – это, как бы, проектирование к бывшей Османской империи янычар – это мусульманская страшная агрессия. Я не говорю, что мусульманство – плохо, что Коран – это плохо, много есть значительных вещей, как и в Библии, как и в Торе. Но эта агрессивная форма – это страшная угроза для мира. Плюс, как Вы сказали, наркотики. Косит мир эта болезнь, ничего никто не может сделать – ни в Америке, ни в Европе. И в Беларуси, слава Богу, вот Президент сегодня говорил, что надо как-то с этим обязательно бороться.
В Беларуси очень жёстко борются, кстати.
Майкл Моргулис:
И слава Богу! В Америке тоже жёстко борются, но противостояние, этот бизнес подпольный, он всё равно побеждает. А рак?
Вы, опять-таки, всё перечислили, но, говоря о меньшем и большем зле? Что страшное зло?
Майкл Моргулис:
Самое страшное зло – это вот то движение дьявола, если говорить духовно. Это зло, которое живёт в мире.
А самое страшное зло, я думаю, на сегодняшний момент, это – самая большая угроза человечеству, это – исламский терроризм.
Потому что человек, который не боится смерти – а у них так много таких – им уже нельзя манипулировать, им нельзя управлять. Тот, кто не боится смерти – ему всё равно, он умрёт. Поэтому он страшен, потому что он ничего не боится. И, конечно, наркотики. Вот два, я бы не разделил, это два равноценных.
Может быть, не самый весёлый финал для нашей программы. Но он очень важный, потому что я от Вас услышал, наверное, подтверждение опасений многих телезрителей, которые смотрят в мир, смотрят в завтра и ищут свои страхи, пытаются найти ответ.
Майкл Моргулис:
Я дал бы один совет, как противостоять вот этому всему, особенно наркотикам: родителям, которые Вас слушают и детям, подростки Вас слушают. Любить.
Я всегда говорю: «Любви и денег никогда не бывает слишком много, их всегда не хватает».
И, если мы сможем побеждать любовью ребёнка, который уходит в наркотики, потому что – потом это завладевает им – но вначале он уходит для того, чтобы оторваться от этой суеты мира, оторваться от равнодушия родителей, которые любят ребёнка, но не хватает времени в этой дурацкой жизни, не хватает часто времени для того, чтобы продемонстрировать любовь. Никогда не бойтесь говорить о любви, никогда не будет много сказано, если вы будете говорить ребёнку или жене, или мужу, что вы любите его. Я вам скажу больше, что даже, если это неправда, правдой можно убить и можно человека правдой довести до инфаркта, до инсульта. А иногда ложью, хотя это страшно, меня обругают все. Но ложью можно человека сохранить, ложью можно человека осчастливить. Говорите о любви – это самое лучшее лекарство для ребёнка. Когда ребёнок знает, что его любят или, когда мужчина знает, что его любят, даже, если он, может быть, не до конца верит. Или женщина. Это, всё равно, самое лучшее лекарство в нашей жизни. Вот и всё.
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