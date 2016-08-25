Парламентские выборы в Беларуси: портрет Юго-Западный избирательный округ

Новости Беларуси. Крупный промышленный центр со всем необходимым для жизни. Избиратели Юго-Западного округа подводят итоги развития Московского района за последние годы и строят планы на будущее. 13 заводов и предприятий, 6 поликлиник, 7 школ, 4 гимназии, 3 школы искусств и медицинский вуз. Достижения Юго-Западного избирательного округа по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва – в репортаже корреспондента программы «Столичные подробности» на СТВ.

Студенческий городок, или как еще его называют – деревня, поистине район жилых построек, напоминающих элитные гостиницы. Условия проживания здесь на уровне. Почти аll inclusivе. Комнаты общежитий – место для экскурсий: кухня с бытовой техникой, отдельный санузел и душевая. На каждый блок по пять человек. Ещё в распоряжении молодежи – учебные классы, тренажерный зал, столовая и прачечная.

Хорошим подарком для жителей столичного округа стало открытие 39-й городской поликлиники. Обслуживается здесь около 32 тысяч человек. Из них более 7 тысяч – юные минчане. Все рабочие места врачей оборудованы компьютерами. Это позволяет вести амбулаторную карту в электронном виде. А, значит, больше времени уделять пациентам.

Счастье в новых апартаментах. Несколько лет назад свой адрес сменил самый большой Загс не только в столице, но и стране. Снаружи он выглядит словно белоснежный дворец с колоннами, внутри – изобилие блеска мрамора, хрусталя и зеркал. Два торжественных зала порой за день позволяют расписывать до 50 пар молодоженов. Интересно, что с открытием нового здания количество регистрируемых семей значительно увеличилось.

К слову, в округе активно продолжается развитие инфраструктуры – открытие торговых центров и культурно-развлекательных объектов, а также строительство жилья.

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Юго-Западном избирательном округе отдадут 64 тысячи 245 жителей.